Vláda promine za listopad a prosinec 21 % DPH z elektřiny a plynu. Stát přijde za toto období o dvě miliardy

Dopad tohoto opatření do státního rozpočtu bude podle ní miliarda korun za měsíc.

„Domácnost, která za elektřinu zaplatí 1000 Kč měsíčně, ve vyúčtování ušetří jen za listopad a prosinec zhruba 350 Kč,“ napsala na Twitteru Schillerová.



Vicepremiér Karel Havlíček připravil i další kompenzaci. Asi 4,3 milionu domácností se spotřebou do 3 MWh plus milionu dalších odběrových míst, jako jsou chaty a chalupy, budou odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje energie.

Činit to bude téměř 1 500 korun na domácnost na rok. „Rozsah té pomoci pro všechny domácnosti je 8 miliard,“ řekl Babiš.

Nulovou sazbu DPH za elektřinu a plyn chce vláda zákonem i pro příští rok

Vláda také přichystá novelu zákona o DPH, aby na plyn a na elektřinu mohla být dočasně, v celém příštím roce uplatňována nulová sazba DPH.

„Budeme bojovat o to, aby tato možnost byla,“ řekl Babiš.

Schillerová kvůli tomu bude jednat s evropským komisařem pro hospodářství Paolem Gentilonim o možnosti dočasné výjimky.

Lídr koalice SPOLU a kandidát na příštího premiéra Petr Fiala v neděli řekl, že vláda, kterou sestavuje, má jiné záměry, než aby sazba DPH na plyn a elektřinu byla nulová.

„Nepovažuju to za nejlepší cestu. Působí totiž na všechny, i na ty, kteří mají fixovanou cenu energií například na tři roky a nepotřebují finanční pomoc nyní,“ odmítl v České televizi plán vlády Fiala. „Stát má z emisních povolenek k dispozici asi 20 miliard korun a ty by se měly použít pro lidi, kteří se ocitnou v potížích a na věci, které nám pomohou, abychom to zvládli,“ řekl Fiala.

Babiš upozornil, že šéf lidovců Marian Jurečka, který by se mohl stát novým ministrem průmyslu a obchodu kompenzaci zvyšování cen energií cestou snížení DPH na elektřinu a na plyn podpořil.

Do konce roku bez DPH i na respirátory, zkrácení platnosti testů na covid zatím ne

Do konce roku také ministryně financí Schillerová promine i DPH na respirátory.

Vláda zatím nakonec neprojedná návrh na zkrácení platnosti testů na covid. Minist zdravotnictví Adam Vojtěch k tomu Českému rozhlasu řekl, že důvodem je chybějící stanovisko budoucí vlády, tedy současných opozičních stran, které vytvořily koalice SPOLU a PirSTAN a které jednají o nové vládě, která se ve Sněmovně opře o 108 poslanců.

PCR test na covid-19 by měl podle Vojtěcha nově platit 72 hodin místo sedmi dní a antigenní test jen jeden den místo současných tří.

Ministerstvo zdravotnictví navrhovalo také ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince. Dříve také Vojtěch avizoval, že ukončit karanténu pro lidi po kontaktu s nakaženým koronavirem bude nově možné po sedmi dnech negativním PCR testem.

Na posilující třetí dávku očkování proti mají nově od 18. října lidé nárok už po uplynutí šesti měsíců od dávky druhé.