Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Přichází vláda regulací, dotací, zaklekávání,“ řekl ve čtvrtek ve Sněmovně exministr zahraničí, člen poslaneckého klubu ODS Jan Lipavský, podle kterého čeká Česko znovu normalizační zahnívání.
„Stojí před námi vláda, která pustila do zahraniční politiky extremismus, vyvolávání nenávista a ruskou propagandu,“ prohlásil Lipavský.
Rozprava trvá už déle než 22 hodin, ve čtvrtek ji na část dne přerušily nejprve odpovědi na písemné a pak i na ústní interpelace na premiéra Babiše a na členy vlády.
Výsledek hlasování je dopředu jasný. Vládu Andreje Babiše podporuje 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě a důvěru Sněmovny tak i přes výhrady opozice získá.
Jednání o důvěře vládě začalo už v úterý odpoledne, kdy vystupovali především politici koalice – premiér Babiš a ministři, zatímco ve středu se u řečnického pultu střídali hlavně opoziční poslanci.
SPD hlasy slíbila, když ji premiér Babiš ujistil, že bude pokračovat debata o muniční iniciativě na pomoc Ukrajině, která hnutí Tomia Okamury vadí. K získání důvěry stačí Babišově vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.
„Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá, bezpečná, prosperující a úspěšná Česká republika. Prostě, aby se naše země stala inspirací ostatním zemím a tím nejlepším místem pro život na celé planetě,“ řekl poslancům Babiš.
„Programové prohlášení se tváří jako by v Evropě neprobíhala válka,“ vytkl vládě bývalý premiér a končící předseda ODS Petr Fiala. „S Robertem Ficem a Viktorem Orbánem vytvořili klub tří zemí, které se odmítají chovat zodpovědně, ačkoliv patří mezi země, které jsou nejvíce ohroženy ruskými výboji. Česká republika se tak odvrací na východ, vymlouvá se a nedokáže stát plně po boku spojenců,“ řekl o Babišovi jeho předchůdce Petr Fiala.
„Tato vláda nebude akceschopná a premiér, který sliboval silné Česko, premiér, který sliboval, jakým bude silným premiérem a porovnával se s tím minulým, s premiérem Fialou, vytvořil koalici, která tady vznikla především proti tomu, aby se politici vydávali k trestnímu stíhání. A on se tak stal rukojmím, stal se rukojmím extremistů a Motoristů,“ prohlásil šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
Koalice chce po hlasování o důvěře vládě prosadit také stanovisko Sněmovny k jmenování členů vlády. Požadují to Motoristé kvůli tomu, že prezident Petr Pavel odmítl jejich kandidát na ministra životního prostředí, poslance a čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka.