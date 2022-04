Nošení respirátorů zůstane doporučené tam, kde je hodně lidí, řekl Válek

„Od půlnoci z dneška na zítřek nebude ve veřejné hromadné dopravě potřeba mít respirátory, respektive nebude to nařízení ministerstva zdravotnictví, bude to doporučení a to doporučení platí ve všech prostorách, kde je hodně lidí,“ řekl Válek při příchodu na jednání vlády.

„Máme šanci po dvou letech si užít normální Velikonoce,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala.

Místa provádění testů na covid budou podle ministra zdravotnictví „uspána“

V souvislosti s klesajícím počtem nákazy covidem a také s dostatečnou kvalitou antigenních testů budou podle Válka dočasně uspána testovací místa. „My ta místa spíš hibernujeme a pokud bude potřeba je otevřít, tak je znovu otevřeme,“ prohlásil Válek.

„Kvalita antigenních testů, které se k nám dovážejí, je vysoká. My jsme porovnávali přesnost antigenních testů s přesností PCR testů a říkali jsme, že se to blíží 90 procentům,“ uvedl Válek.

Ministerstvo od středy zmírnilo podmínky pro uznávání pozitivních testů jako potvrzení diagnózy, které se zároveň může propsat i do evropského certifikátu o prodělání nemoci. Dosud bylo povinné absolvovat po pozitivním antigenním testu potvrzující PCR test, nově stačí u lidí s příznaky i antigenní. „Je otázka, jestli bude nutné dál mít PCR test k jiným účelům, než abychom ověřili, jaká je to mutace,“ dodal.

V Česku nyní pracuje 600 ukrajinských lékařů

Válek také řekl, že nařídil, aby se zřídila ministerská linka pomoci pro ty zaměstnavatele, kteří chtějí ve zdravotnictví zaměstnat zdravotnické lékaře i nelékaře. „Je třeba zamyslet se nad tím, zda dobře funguje systém - teď se bavím o systému nostrifikace a aprobační zkoušky. Jestli jsme k cizincům, kteří chtějí v České republice pracovat ve zdravotnictví a jsou ze zemí mimo Evropskou unii, jestli se k nim chováme korektně, slušně a přitom jestli dodržujeme legislativu Evropské unie,“ uvedl ministr.

„V České republice pracuje asi 600 ukrajinských lékařů. Na jedné straně je to vysoké číslo, protože se to téměř blíží počtu absolventů několik a lékařských fakult. Na druhé stranu je to z 200 tisíc, z 270 tisíc ukrajinských zaměstnanců, kteří tady jsou, 600 lékařů. A teď je na Ukrajině válka, takže ten systém potřebuje, aby zdravotníci zůstali na Ukrajině, protože jestli někoho potřebují, kromě těch, co bojují za jejich vlast, tak jsou to zdravotníci,“ řekl také Válek.