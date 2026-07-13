„Vytvoříme právní, organizační a ekonomické podmínky pro zajištění základních potřeb obyvatelstva, funkčnosti průmyslu, logistiky a státních institucí v mimořádných a krizových stavech,“ slibuje dokument, na kterém se při vzniku vlády dohodla koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Plán na revizi krizové legislativy, která má zlepšit připravenost státu na mimořádné situace, podpořil už při sestavování Babišovy vlády také prezident Petr Pavel.
„Na schopnost semknout se v těžkých chvílích můžeme být jako národ hrdí. Potřebujeme ale také moderní legislativu, která bude odpovídat bezpečnostním potřebám a realitě 21. století. Nejde pouze o dílčí technické úpravy zákonů, ale o vytvoření uceleného právního rámce, který umožní státu rychle a účinně reagovat v době krize a při mimořádných situacích,“ prohlásil Pavel v únoru v Senátu.
Tehdejší náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka na veřejném slyšení upozornil politiky na závažný nedostatek v legislativě, který podle něj svazuje armádě ruce. „V podstatě žijeme pořád v systému, kdy máme hluboký mír, nejsme schopni dělat téměř žádná opatření k obraně, nejsme schopni zahájit ani odvod, nejsme schopni zahájit ani lidskou, ani hospodářskou mobilizaci, nejsme schopni dělat nic prostě v míru,“ varoval.
Ministr vnitra Lubomír Metnar předkládá také materiál s vyčíslením nákladů na letošní opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem.
Na programu jednání vlády je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souladu s unijními požadavky stanovuje, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou.