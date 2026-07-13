Vláda má jednat o revizi zákonů kvůli řízení přechodu na obrannou ekonomiku

  6:47aktualizováno  6:47
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Převzetí posledního tanku Leopard 2A4 u 73. tankového praporu završilo předání tanků armádě. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se souká z tanku Leopard. (10. července 2026) | foto: Luděk Peřina, ČTK

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Vláda se bude zabývat záměrem revize krizové, obranné a související legislativy, který vypracovala ministerstva obrany a vnitra. „Provedeme revizi krizové a obranné legislativy s cílem optimalizovat řízení přechodu státu na válečnou nebo obrannou ekonomiku,“ píše se v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše.

„Vytvoříme právní, organizační a ekonomické podmínky pro zajištění základních potřeb obyvatelstva, funkčnosti průmyslu, logistiky a státních institucí v mimořádných a krizových stavech,“ slibuje dokument, na kterém se při vzniku vlády dohodla koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

Plán na revizi krizové legislativy, která má zlepšit připravenost státu na mimořádné situace, podpořil už při sestavování Babišovy vlády také prezident Petr Pavel.

„Na schopnost semknout se v těžkých chvílích můžeme být jako národ hrdí. Potřebujeme ale také moderní legislativu, která bude odpovídat bezpečnostním potřebám a realitě 21. století. Nejde pouze o dílčí technické úpravy zákonů, ale o vytvoření uceleného právního rámce, který umožní státu rychle a účinně reagovat v době krize a při mimořádných situacích,“ prohlásil Pavel v únoru v Senátu.

Tehdejší náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka na veřejném slyšení upozornil politiky na závažný nedostatek v legislativě, který podle něj svazuje armádě ruce. „V podstatě žijeme pořád v systému, kdy máme hluboký mír, nejsme schopni dělat téměř žádná opatření k obraně, nejsme schopni zahájit ani odvod, nejsme schopni zahájit ani lidskou, ani hospodářskou mobilizaci, nejsme schopni dělat nic prostě v míru,“ varoval.

Ministr vnitra Lubomír Metnar předkládá také materiál s vyčíslením nákladů na letošní opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem.

Na programu jednání vlády je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souladu s unijními požadavky stanovuje, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou.

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