Jurečka přijal rezignaci Mesršmída kvůli nefungujícím eDokladům při volbách

Ještě před vlády její zástupci s odbory jednali o růstu platů ve veřejném sektoru. „Nedomluvili jsme se,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL po jednání s odbory. Zásadní rozhodnutí bude muset podle něj učinit vznikající kabinet Andreje Babiše.
„Nám nepřijde úplně ideální, abychom my jako současná vláda s ohledem na to, že budoucí koalice říká, že počítá s rozpočtovým provizoriem, vydávali to rozhodnutí,“ odůvodnil Jurečka.
Vláda sice již minulý týden schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, podle kterého by měla suma na platy oproti letošku vzrůst o 27 miliard korun, tedy asi o 9,4 procenta, ale pro novou vládu není návrh nijak závazný.
A hnutí ANO, které o víkendu vyhrálo volby a jedná o sestavení nové vlády s SPD a Motoristy sobě, už přitom avizuje, že chce návrh rozpočtu přepracovat.
Dohoda byla zatím uzavřena o odměňování pedagogů. Učitelům by se měl zvýšit tarif od ledna o sedm procent, asistentům o dva tisíce korun. Vláda už projednala i přidání bezpečnostním složkám o pět procent. To vše podle Jurečky platí.
„Dohody, které už byly uzavřeny a které se týkají obrany a příslušníků Armády České republiky, bezpečnostních sborů resortu ministerstva vnitra,“ řekl Jurečka. „Včetně toho, že platí dohoda, týkajících se pedagogů a resortu školství, tu bychom příští týden schválili na vládě,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí.
Současná vláda vyjednávala s odbory o tom, kolik peněz půjde do tarifů a kolik do odměn také pro další zaměstnance veřejného sektoru. Ale tam odbory a Fialova vláda nenašly společnou řeč.
Průměrný plat ve veřejné sféře loni činil 49 049 korun hrubého a ve veřejném sektoru pracovalo 675 tisíc lidí.
Žádná stavba se nezastavuje, řekl Kupka
Vláda přerušile ve středu projednávání návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Předseda ANO Andrej Babiš v pondělí po jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic Radkem Mátlem řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS to odmítl.
„Žádná stavba se nezastavuje,“ zopakoval i po jednání vlády Kupka.
Návrh rozpočtu SFDI počítá s výdaji ve výši 187 miliard korun. Příjmy tvoří kromě peněz od státu také 33,9 miliardy korun z evropských fondů. Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy SFDI 144,6 miliardy korun.