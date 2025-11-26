Překvapivé řešení sporu o Turka. Motoristé si nakonec vymění resorty

Budoucí premiér Andrej Babiš nese ve středu na Hrad jména kandidátů na ministry do vznikající vlády. Na seznamu podle informací iDNES.cz nechybí ani Filip Turek, k jehož nominaci má prezident Petr Pavel výhrady. Motoristé ale přišli s překvapivým řešením, Turek by se měl ujmout ministerstva životního prostředí a post šéfa diplomacie by měl připadnout předsedovi strany Petru Macinkovi.
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek a předsea Motoristů Petr Macinka...

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek a předsea Motoristů Petr Macinka při příchodu na jednání o nové vládě v Průhonicích (25. listopadu 2025)

Petr Macinka, Filip Turek a Boris Šťastný ze strany Motoristé sobě po koaličním...
Andrej Babiš odjíždí z Hradu po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Prezidenta...
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...
Předseda Motoristů Petr Macinka a čestný prezident Motoristů Filip Turek...
O možné výměně resortů v rámci strany napsal Deník N. Redakci iDNES.cz informaci potvrdil zdroj blízký vedení Motoristů. „Je to tak, Turek je na seznamu a dojde k rošádě,“ uvedl zdroj.

Turek hned na začátku vyjednávání ANO s SPD a Motoristy připustil, že se „velmi pravděpodobně“ stane ministrem zahraničí. O pár dní později ale Deník N zveřejnil screenshoty jeho dřívějších příspěvků na sociálních sítích plné rasistických a homofobních poznámek. Turek se za část věcí omluvil, některá hlavní nařčení ale odmítl a Motoristé podali na médium trestní oznámení.

Prezident Petr Pavel si ale Turka na ministerstvu zahraničí kvůli možnému poškození pověsti Česka v cizině nepřál. Motoristé dlouho zvažovali, zda budou na jeho nominaci trvat. Nakonec se rozhodli pro výměnu resortů.

Macinka se po celou dobu kampaně před volbami do Sněmovny prezentoval jako kandidát na post ministra pro životní prostředí. Uváděl, že chce značně osekat dotace pro neziskové organizace i samotný úřednický aparát ministerstva. Ekologické organizace a aktivisté proti němu uspořádali petici.

