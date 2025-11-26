Překvapivé řešení sporu o Turka. Motoristé si nakonec vymění resorty

O možné výměně resortů v rámci strany napsal Deník N. Redakci iDNES.cz informaci potvrdil zdroj blízký vedení Motoristů. „Je to tak, Turek je na seznamu a dojde k rošádě,“ uvedl zdroj.
Turek hned na začátku vyjednávání ANO s SPD a Motoristy připustil, že se „velmi pravděpodobně“ stane ministrem zahraničí. O pár dní později ale Deník N zveřejnil screenshoty jeho dřívějších příspěvků na sociálních sítích plné rasistických a homofobních poznámek. Turek se za část věcí omluvil, některá hlavní nařčení ale odmítl a Motoristé podali na médium trestní oznámení.
Prezident Petr Pavel si ale Turka na ministerstvu zahraničí kvůli možnému poškození pověsti Česka v cizině nepřál. Motoristé dlouho zvažovali, zda budou na jeho nominaci trvat. Nakonec se rozhodli pro výměnu resortů.
Macinka se po celou dobu kampaně před volbami do Sněmovny prezentoval jako kandidát na post ministra pro životní prostředí. Uváděl, že chce značně osekat dotace pro neziskové organizace i samotný úřednický aparát ministerstva. Ekologické organizace a aktivisté proti němu uspořádali petici.
15. listopadu 2025