„Já počkám, jak vláda rozhodne a teprve potom se rozhodnu, jak dál. Ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu. Ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat,“ řekl České televizi prezident Pavel.
Když kvůli složení delegace na summitu NATO přišel Pavel na jednání vlády, zdržel se jen pár minut. Vláda totiž rozhodnutí o tom, co ho zajímalo, odložila.
„Rozhodne vláda 22. 6. a rozhodne ve sboru,“ řekl před dvěma týdny po jednání vlády premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Proti tomu, aby jel Pavel za Česko na summit NATO, dosud vystupoval ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.
Spor mezi ním a prezidentem se táhne už od vzniku vlády, když do ní prezident odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka.
Předseda vlády v pátek oznámil, že Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu. Zároveň vyslovil přesvědčení, že od příštího roku ČR plnit dvouprocentní závazek bude. Pavel přístup vlády k financování obrany kritizuje.
Právě rozdílným pohledem na plnění závazků vláda vysvětluje, proč by na summitu měli být zástupci vlády, nikoli prezident.