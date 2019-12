Vláda rozhoduje o konci šéfa NÚKIB Navrátila. Pro odvolání by měli hlasovat i ministři za ČSSD

PRAHA Podle informací LN ze tří na sobě nezávislých zdrojů jsou dny Dušana Navrátila v čele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) sečteny. O jeho odvolání by měla v pondělí jednat vláda. Důvody jsou podle zdrojů redakce zřejmě manažerské.

„Neuměl odpovídat na otázky, které se týkaly rozpočtu, kolik potřebují peněz. Stejné to bylo s opatřeními na zabezpečení. Nebyl schopný říci, co mají tedy jednotlivá ministerstva v tomto ohledu dělat,“ řekl LN vysoce postavený státní úředník. Další zdroj pak potvrdil, že by měl o odvolání jednat na pondělním odpoledním zasedání kabinet.

„Co je klíčové? Řekne se, že personální změna nebude mít vliv na předchozí rozhodnutí. Dočasně bude pověřen řízením náměstek Jaroslav Šmíd, který má na starosti sekci bezpečnosti digitalizace, výzkumu a vzdělávání,“ dodal zdroj s tím, že pro odvolání budou hlasovat i ministři ČSSD.

V úterý přitom uplyne přesně rok, kdy na sebe NÚKIB upoutal pozornost kvůli varování před produkty čínských společností Huawei a ZTE. Podle úřadu totiž nelze vyloučit, že tyto IT firmy a jejich zaměstnanci musí poskytovat informace bezpečnostním složkám komunistické Číny. Proto jejich produkty nemají být využívány v kritické infrastruktuře státu.

Premiér Andrej Babiš neskrýval nad rozhodnutím z loňského prosince překvapení. Proti Navrátilovi ostře vystoupil také prezident Miloš Zemana, který je znám svou náklonností k Říši středu. Naopak za rozhodnutí chválili Česko zahraniční spojenci v NATO, především pak partneři z USA. Kyberbezpečnost se stala letos v únoru tématem jednání Babiše s Trumpem v Bílém domu.

Naposledy se na adresu Navrátila vyjádřil Zeman kriticky předminulý týden. V pondělí dopoledne se o možném konci Navrátila v úřadu zmínil i deník Právo.

Premiér Babiš na zaslanou otázku do vydání textu neodpověděl.

„Nemám žádné informace k tomu, na co se ptáte,“ řekl LN Radek Holý, mluvčí NÚKIB. Podle nepotvrzených informací na vládu, která zasedá od 12 hodin, ale přijel i ředitel NÚKIB Navrátil.