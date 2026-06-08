Vláda schválila navýšení plateb pro zdravotní pojišťovny o 24 miliard korun

  13:21aktualizováno  14:38
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Kabinet Andreje Babiše schválil navýšení plateb o 24 miliard korun za státní pojištěnce – tedy za důchodce, děti, studenty, ženy na mateřské či nezaměstnané. „Nejvíce času jsme věnovali zdravotnictví,“ řekl po jednání vlády premiér Babiš. „Některé zdravotní pojišťovny jsou na hraně platební neschopnosti,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

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„Všichni ministři a hlavně ministryně financí požadovali od pana ministra zdravotnictví úspory, protože zdravotnictví určitě má rezervy. Stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň jedno procento z jejich provozu,“ uvedl Babiš.

Stát nyní posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně, za rok celkem téměř 158 miliard korun.

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Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinla dorazili na zasedání vlády. Hlavním tématem bude koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. (8. června 2026)
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Současná legislativa počítá s automatickou valorizací částky podle vývoje ekonomiky, příští rok se podle tohoto mechanismu měla zvednout o zhruba 3,17 miliardy korun.

Začátku jednání vlády se zúčastnil i prezident Petr Pavel, po pár minutách ale odešel, protože nerozhodovala o složení delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře.

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