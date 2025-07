„Považujeme za zásadní zakázat Olegu Osipovovi vstup na území České republiky. Pokud někdo vyhrožuje našim občanům smrtí, nesmí počítat s tím, že bude v České republice vítán,“ prohlásil Fiala.

Letos v dubnu ruský exprezident a místopředseda bezpečností rady Dmitrij Medveděv prostřednictvím Osipova bývalého reprezentačního hokejového brankáře Dominika Haška označil za rusofoba a doporučil mu, aby si dával pozor při přecházení silnice a nepil na neověřených místech.

„Dmitrij se domnívá, že bývalý brankář Hašek trpí těžkou formou duševní choroby: rusofobií v podobě deliria z pronásledování,“ řekl agentuře TASS Medveděvův asistent Oleg Osipov.

„Doporučil bych mu, aby opatrněji přecházel silnici, nepil pivo na neprověřených místech a pravidelně navštěvoval psychiatra,“ citoval dále Medveděva.

Ruský politik tak reagoval na Haškův příspěvek na síti X, ve kterém hokejista uvedl, že zaslal dva dopisy – vedení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a Mezinárodní hokejové federace (IIHF) – a sdělil v nich, že mu Medveděv vyhrožoval zabitím.

Osipov podle ministra zahraničí Jana Lipavského pravidelně papouškuje agresivní výroky svého extremistického šéfa Medveděva, nejen když vyhrožoval bývalému hokejovému reprezentantovi a vítězi olympiády v japonském Naganu v roce 1998.

Aktivně podle šéfa české diplomacie podporuje činnosti narušující svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. Je úzce spojen s aktivitami Medveděva, jenž figuruje řadu let na sankčním seznamu Evropské unie.

„Osipovem šířené hrozby i odpovídají aktuálnímu modu operandi Kremlu o likvidaci kritiků jeho režimu, a to i v zahraničí,“ podotkl Lipavský. „Jsme suverénní stát. Platí, že každý občan má právo říkat veřejně své názory. To platí i pro Dominátora, pro Dominika Haška,“ dodal ministr. Nemá informace, že by měl Osipov přímé vazby na Česko. Rozhodnutí vlády podle něj ukazuje, jaké výroky a chování nebude ze strany České republiky tolerováno vůči jejím občanům.

Vězeňská služba dostane víc peněz

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS získala ve středu podporu vlády pro zvýšení stabilizačního příplatku pro Vězeňskou službu ve výši 3 tisíce korun.

Vězeňská služba má dostat letos navíc na služební příjmy příslušníků 126 milionů korun, dalších 45 milionů korun by měli získat celníci a 4,4 milionu korun GIBS.

Jde o reakci na růst platů v dalších bezpečnostních složkách. „Cílem je zamezit zhoršení konkurenceschopnosti na trhu práce a tím předejít odlivu potenciálních uchazečů i stávajících příslušníků směrem k Policii ČR,“ uvedlo ministerstvo financí.

Už na začátku června po jednání vlády oznámila ministryně obrany Jana Černochová, že vojákům vzrostou od července platy o 5 až 7,5 procent a příspěvek na bydlení se zdvojnásobí. Ministr vnitra Vít Rakušan vzápětí řekl, že plat vyšší o tři tisíce korun čeká i policisty a hasiče, jimž se v lednu zvýší také platové tarify.

Vláda se zabývala i poskytnutím mobilní digitalizační jednotky na ochranu a digitalizaci válkou ohroženého ukrajinského kulturního dědictví. Poskytnutí digitalizační jednotky Archa III je přímou pomocí Ukrajině prostřednictvím Národního muzea, které pomáhá muzejním a kulturním institucím na Ukrajině od začátku ruské agrese.