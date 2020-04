Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Odpočty z hypoték budou možné až do roku 2021

Praha Vláda odhlasovala zrušení daně z nabytí nemovitosti. Na řadě jsou poslanci a senátoři.Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Kupci nemovitostí by mohli ušetřit. Třeba ze čtyřmilionové ceny už místo dosavadních 160 tisíc korun nezaplatí berňáku nic. Stát by měl přestat vybírat čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti. Koaliční ANO a ČSSD se před dvěma týdny na návrhu ministerstva financí neshodly, teď ministři dali návrhu zelenou.



Záměr, který se už loni marně snažili prosadit opoziční poslanci, teď putuje do parlamentu a bude mít u poslanců a senátorů velkou šanci na úspěch. V situaci rostoucích cen bytů a dalších nemovitostí komplikuje lidem tato daň, vynášející státní kase ročně skoro 14 miliard korun, možnost pořízení bydlení. Součástí návrhu je ale také pasáž, která předpokládá zrušení možnosti odpočtu úroků z nových hypoték a dalších úvěrů na bydlení.

„Cíl je z dlouhodobého hlediska zlepšit dostupnost bydlení ve vlastním pro mladé lidi, kterým v okamžiku po nákupu domu či bytu zbude více peněz v hotovosti,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Nejen lidé, kteří o koupi bytu, domu či pozemku uvažují, ale i ekonomové, daňaři i odborníci z realitního trhu zrušení daně vítají. Může to pomoci určité skupině potenciálních kupců.

Někdo jásá, druhý je opatrný

„Rozhodně se jedná o jeden z nejzásadnějších kroků pro zvýšení dostupnosti bydlení posledních let, okolnosti rozhodnutí jsou z našeho pohledu vedlejší,“ reaguje například Hendrik Meyer, šéf platformy Bezrealitky.

Není ale jisté, zda konec daně může nějak rozhýbat realitní trh. Zvlášť v současné ekonomické krizi, kdy se lidé i firmy ocitají ve finanční nouzi. A nákup nemovitostí budou odkládat.

Podle některých názorů tak zrušení daně nyní dostupnost bydlení nezlepší. „Potenciál vidím v situacích, kdy se lidi dostanou do problémů a potřebují svoji nemovitost prodat za co nejvíce peněz, protože kupující nebude muset hradit daň z nabytí, může mít více prostředků na pořízení nemovitosti,“ uvedl například Jiří Rájek, generální ředitel ERA Reality, pro server Hypoindex.cz.

Sleva, co není zadarmo

Opatření by mělo platit zpětně. To znamená, že daň by už nemuseli hradit kupci, kteří dokončili vklad do katastru loni v prosinci (nebo později) a do 31. března měli daň zaplatit. Díky protivirovým opatřením vlády dostali odklad, nyní by už daň nemuseli platit vůbec.

Zrušení daně však provází i související opatření - zruší se možnost uplatnění odpočtu úroků od základu daně z příjmů pro všechny nově uzavřené hypoteční úvěry. Původní návrh ministryně Schillerové počítal s okamžitým zrušením odpočtů. Na vládě ale přistoupila na posunutí termínu. Takže úroky si budou daňoví poplatníci dál odečítat z hypotéčních úvěrů, uzavřených až do konce roku 2021.

Tyhle odpočty dosud kupujícím částečně kompenzují (byť až v součtu po mnoha letech) zaplacení daně z nabytí nemovitosti. Do konce příštího roku tak budou kupci nemovitostí využívat obě výhody – nulovou daň i případné odpočty z úroků.

Ministerstvo to podává jako výhodu – kupující budou mít peníze z ušetřené daně hned. Fakticky si tím ale stát částečně kompenzuje výpadek příjmů. Kvůli zrušení daně z nabytí nemovitých věcí by státní rozpočet přišel po zbývající část roku 2020 o výnos ve výši 10,6 miliardy korun a v následujících letech o výnos ve výši 13,8 miliardy.

Nápad dobrý, ale proč zrovna teď?

„Kupujícím zůstane více peněz než předtím a především je budou mít hned, ne až za dvacet či třicet let po splacení hypotéky,“ uvedla už dříve Schillerová.

Naopak pozitivní dopad zrušení uplatňování odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení na veřejné rozpočty je odhadován ve výši kolem 5 miliard.

„Odečty úroků z těchto úvěrů bývají největší položkou, která snižuje základ daně. Takže z národohospodářského hlediska chápu, že si stát bude chtít příjmovku zčásti vylepšit. Jen přemýšlím, proč s tím vláda spěchá zrovna v tuto dobu, když téma je na stole už od loňska,“ reaguje partner poradenské společnosti Apogeo a bývalý šéf finanční správy Jiří Žežulka.