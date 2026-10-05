„Tato kulturní politika stojí na třech základních pilířích. Prvním jsou lidé, kteří kulturu vytvářejí a pečují o ni. Druhým pilířem je kulturní dědictví a třetím pilířem je budoucnost,“ uvedl po jednání vlády ministr Klempíř.
Podle překládací zprávy se v roce 2027 předpokládá celkový objem výdajů kapitoly ministerstva kultury ve výši zhruba 19,3 miliardy korun, což je o 1,66 miliardy korun více, než činí schválený letošní rozpočet ministerstva.
„Děkuji panu premiérovi, všem kolegům ve vládě, kteří tento materiál podpořili. Poprvé zde máme dokument, který nevznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro novou vládu, ale naopak na jeho začátku jako opravdový a skutečný plán. To je podstatný rozdíl od předchozího dokumentu, který připravilo minulé vedení úřadu,“ řekl Klempíř.
„Pro kulturní sektor to znamená větší předvídatelnost. Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité a kam bude směřovat svou podporu. Ostatně i díky tomu můžeme nyní vyhlásit nové dotační programy s jistotou, že odpovídají schválené vládní strategii. Ministerstvo kultury dále zůstává naplno otevřené dialogu,“ uvedl ministr kultury.
Mezi hlavní směry státní kulturní politiky podle ministerstva patří ochrana a obnova kulturního dědictví, prosazení spravedlivějšího odměňování pracovníků v kultuře a modernizace muzeí, galerií a knihoven.
Dokument dále slibuje prosazení moderní legislativy pro kulturu, podporu digitalizace, výzkumu a využití umělé inteligence v kultuře, posílení kulturního cestovního ruchu, zvýšení konkurenceschopnosti české audiovize a kreativních odvětví a posílení exportu české kultury.
Podloudně to napsala mluvčí, kritizuje Baxa
Novou kulturní politiku kritizuje opozice. „Vláda schválila tzv. státní kulturní politiku na roky 2026-29. Ale opravdová kulturní strategie pro českou kulturu a naši zemi to určitě není. Vznikla bez zapojení kulturních aktérů, lidé z kultury do kulturní politiky nesměli mluvit. Podloudně ji napsala tisková mluvčí ministerstva kultury připomínkové řízení podle pravidel neproběhlo. Je to ostuda a projev arogance ministra kultury Klempíře. Dokument o nás bez nás je třeba odmítnout,“ odmítl krok vlády bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
Návrh státní kulturní politiky kritizují například Piráti, podle kterých zcela ignoruje odbornou veřejnost a klíčové zástupce kulturního sektoru.
„Ještě na jaře ministr Klempíř s původní kulturní strategií souhlasil, teď ale prosazuje novou verzi, která popírá základní hodnoty kultury. Místo rozvoje vzdělané a odolné společnosti tvrdí, že odolnost má řešit BIS a bezpečnostní složky. To je naprosté nepochopení role kultury v moderním státě a čistý paskvil,“ uvedla poslankyně Pirátů Andrea Hoffmannová.
V prohlášení Kulturní a kreativní federace se píše, že ministerstvo sice odbornou veřejnost dvakrát vyzvalo k připomínkám, odvedenou práci ale podle nich následně hodilo do koše.
„Neznalost, neschopnost a nekompetentnost se navíc vedení úřadu nezdráhá maskovat zastrašováním, vyhrožováním a manipulacemi. Takové jednání důrazně odmítáme a vyzýváme premiéra Andreje Babiše, aby z této situace vyvodil odpovědnost,“ píše se v prohlášení Kulturní a kreativní federace.
„Kritici poukazovali také na to, že vláda má k dispozici Státní kulturní politiku 2026–2030+, kterou loni v říjnu schválil tehdejší kabinet Petra Fialy a která vznikala za účasti zástupců kulturního sektoru.
„Ten humbuk byl spíše křikem zájmových organizací, neberu to osobně,“ prohlásil Klempíř.