ŽIVĚ: Do Česka dorazil milion dávek vakcíny, mělo by se očkovat i o víkendu. Povinné testy čekají i státní zaměstnance

Praha Do České republiky dosud dorazilo 1,041.950 dávek vakcíny proti covidu-19, řekl premiér Babiš. Vyzval k urychlení očkování, a to i o víkendech. Vláda na pátečním zasedání schválila kvůli epidemii covidu-19 pracovní povinnost části studentů v nemocnicích. Týká se třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol, některých mediků i studentů nelékařských oborů, informoval na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Část testů původně určených pro školy bude použita na testování zaměstnanců státní správy, řekl Blatný. Pro školy zůstane k dispozici 2,6 mil. testů. Vláda vyzvala zaměstnavatelské svazy, aby firmy dělaly maximum pro to, aby lidé využívali home office, uvedl Babiš. Povinnost ale kabinet neuložil.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve řekl, že pracovní povinnost se nebude týkat mediků prvních a šestých ročníků. Pracovní povinnost se týká vedle studentů třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol také čtvrtého a pátého ročníku vysokoškolského studia všeobecného lékařství. Vztahuje se rovněž na všechny ročníky vysokých a vyšších odborných škol, které se připravují na nelékařské zdravotnické povolání.



Proti povinnému nasazení studentů medicíny opakovaně vystupovali děkani lékařských fakult. Blatný dnes řekl, že by nasazování studentů do nemocnic mělo být nastaveno tak, aby co nejméně ovlivnilo jejich výuku.