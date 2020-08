Vláda schválila stavební zákon, uvedla ministryně Dostálová. Ten má řadu kritiků

Praha Vláda na pondělním jednání schválila nový stavební zákon. Na Twitteru to oznámila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Schválení označila za velký krok pro budoucnost země. Zákon má řadu kritiků. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od nové normy mimo jiné slibuje u větších projektů zkrácení průměrné délky povolování z 5,4 roku na jeden rok.

Hlavními principy jsou podle dřívějšího vyjádření Dostálové jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání. MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Nový stavební zákon schválen vládou! Velký krok pro budoucnost naší země. Děkuji všem, kteří pomohli... — Klara Dostalova (@DostalovaK) August 24, 2020

Oslovené subjekty, kterých se zákon dotýká, se v hodnocení nové normy rozcházejí. Některé jsou přes drobné výhrady spokojeny. Jiným se naopak nelíbí například redukce stavebních úřadů či přílišný rozsah zákona, poukazují i na podle nich nedostatečnou památkovou ochranu. Opoziční strany dnes vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO), aby stavební zákon z pondělního jednání vlády stáhl. Považují ho za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle nich neurychlí.