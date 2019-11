Vláda schválila vzrůst tarifů učitelských platů o osm procent, zbytek peněz půjde na odměny

Praha Tarify učitelských platů se od ledna 2020 zvýší o osm procent. Vyplývá to z vládního nařízení o platech, které schválila vláda. Uvedl to ministr školství Robert Plaga (ANO). Z celkového navýšení 11,1 miliardy korun tak má jít do základů platů osm miliard korun, řekla mluvčí ministra Aneta Lednová. Zbytek peněz bude na odměny a příplatky. Školské odbory s vládním plánem nesouhlasí a na středu vyhlásily stávku.

„Jednoznačně jsme se (ve vládě) shodli, že školství je prioritou,“ řekl Plaga. Podle něj je důkazem to, že by si učitelé od roku 2015 do konce volebního období do roku 2021 měli polepšit průměrně o 18 000 korun.

Růst tarifů o osm procent představuje přidání od 1084 do 3534 korun podle délky praxe a kvalifikace. Učitelé základních a středních škol by si měli polepšit od 2290 do 2986 korun. Platy ostatních zaměstnanců ve veřejné správě se příští rok mají zvednout plošně o 1500 korun. Někteří si díky zrušení poslední platové tabulky polepší i více.

Školské odbory vyhlásily v pátek stávku, která má být ve středu. Místo osmi procent chtěly dát do základů platů deset procent. Podle nich by to odpovídalo slibu ministra, že na růst tarifů půjdou tři čtvrtiny celkové sumy 11 miliard korun, se kterou vláda počítá na navýšení učitelských platů.

„Celá debata je pouze o rozdělení jedenáctimiliardového navýšení, kde se nemůžeme shodnout, kolik procent je do tarifního navýšení a kolik do příplatků a odměn, které mohou ředitelé rozdělovat,“ dodal ministr. Podle jeho úřadu bude k osmiprocentnímu navýšení potřeba osm miliard korun, tedy 72 procent jedenáctimiliardové částky. Podle zástupců školských odborů by 71 procent celkové sumy vystačilo na růst tarifů o devět procent a při využití 78 procent peněz by se základy platů mohly zvednout o deset procent.

Ministr školství řekl, že je pro něj klíčové vládní programové prohlášení, podle něhož by učitelé do voleb měli vydělávat o 50 procent víc než v roce 2017. Plaga zopakoval, že s přidáním se počítá i v roce 2021, kdy by se měla suma na učitelské platy zvednout meziročně o devět procent.

„Pro mě je důležité, aby vláda dodržela celkový závazek z volebního období, jak bylo slíbeno, aby celkový slib vůči učitelům byl dodržen,“ uvedl za vládní ČSSD její ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Odbory dlouhodobě usilují o navýšení učitelských platů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. V letošním prvním čtvrtletí učitelé brali v průměru 36 224 korun, tedy kolem 112 procent průměrné mzdy, která činila 32 466 korun.