Vláda se bude věnovat přesunu 10 miliard pro obranu na příštím zasedání, řekl Petříček

Praha Vláda se bude přesunem deseti miliard korun z rozpočtové rezervy do kapitoly obrany věnovat na nejbližším, nejpozději následném, jednání kabinetu po prvním zasedání vlády v novém roce to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a ministři za sociální demokracii požadovali převod, jak ho při schvalování státního rozpočtu slíbil premiér Andrej Babiš (ANO), hned na prvním zasedání kabinetu v novém roce. Premiér ale v neděli uvedl, že chce počkat na aktuální čísla o hospodaření státu v loňském roce. Podle Petříčka musí ministerstvo financí připravit patřičný legislativní návrh.



Poslanci v prosinci převedli deset miliard korun z návrhu rozpočtu ministerstva obrany do rezervy, čímž komunisté podmiňovali svůj souhlas s návrhem státního rozpočtu. Zástupci vlády poté oznámili, že peníze na začátku ledna z rozpočtové rezervy obraně vrátí. Ministr obrany Metnar slíbil, že tak učiní už 4. ledna. Podle Babiše to kabinet udělá, ale až později v lednu.

Podle Petříčka o záležitosti dnes ministři krátce mluvili. „Vláda se k tomu vrátí na nejbližším jednání, ten závazek stále platí. Dnes bylo znovu potvrzeno, že to tak je,“ uvedl. Vicepremiér Karel Havlíček doplnil, že obrana není v situaci, že by peníze potřebovala ihned, i on nicméně uvedl, že je dostane v co nejbližším termínu.

Babiš očekává, že deficit loňského rozpočtu bude do 380 miliard korun. Jednotlivá ministerstva podle něj budou mít nároky na peníze za rozpočtované věci, které nestihly utratit. Jak vysoké tyto nároky budou, bude vláda vědět v pondělí, resorty pak ale podle něj mají měsíc na to, aby se vyjádřily, jestli tyto peníze letos utratí.

„Nicméně jsem přesvědčen, že není potřeba tyhle prostředky držet v rezervě a že v rámci ledna to může (armáda) dostat nazpátek,“ řekl Babiš k deseti miliardám korun.