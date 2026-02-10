Vláda se kvůli dívkám z Česka musí vyjádřit ke kauze Epstein, žádá šéf TOP 09

Kauza sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který dodával společnice vlivným lidem v USA i Velké Británii, už má dopady i v České republice. „Ukazuje se, že měl vozit dívky i z České republiky, je třeba, aby se k tomu vláda vyjádřila, je to kauza, která hýbe celým světem,“ řekl ve Sněmovně předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Zaráží ho ticho, které je podle jeho názoru kolem aféry Epstein v České republice.

Odsouzený sexuální delikvent Epstein, někdejší přítel amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona, byl nalezen mrtvý ve své cele v srpnu 2019. Pitevní zpráva hovoří o sebevraždě oběšením.

Epstein udržoval kontakt také se ženami z Česka. Vyplývá to z jeho korespondence, kterou zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti.

Češky americkému finančníkovi posílaly citlivé snímky, jezdily za ním na večírky, prosily ho o peníze či mu psaly o svých „kamarádkách“.

Proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl s Epsteinem začít v roce 2020, finančník na něj čekal ve vězení, kde však v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.

