Zaráží ho ticho, které je podle jeho názoru kolem aféry Epstein v České republice.
Odsouzený sexuální delikvent Epstein, někdejší přítel amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona, byl nalezen mrtvý ve své cele v srpnu 2019. Pitevní zpráva hovoří o sebevraždě oběšením.
Epstein udržoval kontakt také se ženami z Česka. Vyplývá to z jeho korespondence, kterou zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti.
Češky americkému finančníkovi posílaly citlivé snímky, jezdily za ním na večírky, prosily ho o peníze či mu psaly o svých „kamarádkách“.
Proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl s Epsteinem začít v roce 2020, finančník na něj čekal ve vězení, kde však v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.