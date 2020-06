Vláda se ohradila vůči části rezoluce europarlamentu k Babišovu střetu zájmů. Vměšují se do vnitřních věcí, soudí

Praha Česká vláda se podle informací ČTK v pondělí v usnesení ohradila proti částem rezoluce, kterou Evropský parlament (EP) přijal na téma střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle návrhu usnesení, který má ČTK k dispozici, měl kabinet uvést, že se europoslanci textem rezoluce částečně vměšují do vnitřních a politických záležitostí členského státu. Rezoluce také podle vládních výtek narušuje presumpci neviny a předjímá výsledky unijních auditních řízení na téma Babišova střetu zájmů.

Europoslanci schválili usnesení kritické k možnému Babišovu střetu zájmů předminulý pátek jasnou většinou hlasů. Šéf vlády podle EP zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert. Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.

Kabinet měl podle návrhu, který mu předložila ministerstva spravedlnosti, pro místní rozvoj a financí, zdůraznit, že rezoluce je politickým, nikoliv odborným posouzením problematiky. Měl EP také vytknout to, že vítá obnovení vyšetřování Babiše v souvislosti s jeho účastí na projektu Čapí hnízdo a vyjadřuje důvěru v to, že česká justice bude v tomto trestním řízení postupovat nezávisle a nebude podléhat žádnému politickému vlivu. „Jedná se o porušení principu presumpce neviny a nepřípustné zasahování do konkrétního trestního řízení,“ stojí v návrhu usnesení.

Vítání vyšetřování a výzvy k jeho nezávislosti podle dokumentu představují přímý politický nátlak na konkrétní řízení. „Bez jakékoliv znalosti konkrétní věci EP pobízí k činění kroků v trestněprávní rovině, čímž činí politický a mediální tlak na justiční systém v ČR,“ uvádí materiál. Když EP vítá obnovení stíhání, deklaruje podle návrhu i nesouhlas s dosavadní činností orgánů činných v trestním řízení. „Takový postoj je zcela jasným zásahem do vnitřních záležitostí členského státu, navíc účelově a subjektivně projeveným na konkrétní případ,“ dodává dokument.

Kabinet měl podle návrhu také zkritizovat to, že EP předjímá výsledek auditů k Babišovu střetu zájmů. „EP v této souvislosti nerespektuje průběh auditního procesu a činí expresivní konstatování, které se neopírá o žádné relevantní odborné posouzení,“ měla uvést vláda. Jeví se podle ní, že EP uplatňuje svůj politický a mediální vliv na řádný průběh auditů. „A svými konstatování o střetu zájmů bez řádných odborných podkladů presumuje jejich výsledek. Tímto způsobem dochází rovněž k nerespektování pravidel nastavených samotnou EU,“ stojí v dokumentu.