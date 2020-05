Vláda se vrátí k novele o evidenci skutečných majitelů firem, která údajně nahrává Babišovi

PRAHA Vláda se v pondělí vrátí k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů firem. Vyplývá to z programu pondělního jednání. V březnu projednávání kabinet přerušil po kritice, že předpis nahrává premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o jeho údajném střetu zájmů.

Dodatečné zařazení bodu na jednání v době řešení krize kolem epidemie nového typu koronaviru tehdy kritizovala opozice. Babiš tehdy kritiku odmítl. Vyjádření ministerstva spravedlnosti, které návrh předkládá, zatím není k dispozici.



Předloha by podle organizace Transparency International (TI) mohla pomoci Babišovi, protože by byl považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil skupinu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Ministerstvo spravedlnosti před prvním projednáváním zákona ve vládě zdůraznilo, že předpisy nepřipravuje tak, aby nahrávaly konkrétním lidem. Podle TI ministerstvo předlohu přepracovalo, jednalo se ale jen o formulační změny a dílčí úpravy.



Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost. Premiér i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v březnu poukazovali na to, že předpis společně se zákonem proti praní špinavých peněz navazuje na aktualizovanou evropskou směrnici proti praní špinavých peněz.

Na zařazení novely na pondělní program vlády upozornil na twitteru pirátský poslanec František Navrkal. „Upozornili jsme na ni v březnu a vláda ji pod veřejným tlakem stáhla. Dnes si ji na své pondělní jednání vláda zařadila znovu. Nenechme Babiše měnit si zákony na míru!“ uvedl Navrkal.

Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.