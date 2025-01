Vláda řeší nižší penze dalším lidem bývalého režimu i pomoc náročným profesím

Loni od března se penze krátila 177 vysokým představitelům bývalého režimu.

Příspěvek zaměstnavatele lidem z náročných profesí třetí kategorie

Vláda má také na stole poslanecký návrh zákona s povinným příspěvkem zaměstnavatelů na spoření na stáří místo možnosti dřívější penze. Má doplnit koalicí prosazenou důchodovou reformu.

Cílem návrhu je zavedení nové povinnosti zaměstnavatele přispívat zaměstnancům, kteří u něho vykonávají rizikovou práci zařazenou do třetí kategorie prací, na jejich penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Jde o více než 100 tisíc lidí.

Návrh připravovalo ministerstvo financí a formu poslanecké iniciativy koalice zvolila jen proto, aby vůbec byla šance ještě návrh prosadit ještě v tomto volebním období Sněmovny. Je pod ním podepsáno deset poslanců vládní čtyřkoalice, včetně ministra financí Zbyňka Stanjury a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

Pracovníkům profesí ve třetí kategorii rizika, kteří odpracují v chladu, teple, s vibracemi či fyzickou zátěží aspoň 11 směn za měsíc, má zaměstnavatel přispívat částkou ve výši 4 procent vyměřovacího základu výdělku.

Při třech až deseti odpracovaných směnách by to byla tři procenta. Odbory a organizace zaměstnavatelů namítají, že předpis navazující na penzijní reformu by omezil kolektivní vyjednávání o zaměstnaneckých benefitech. Řešení vyčítají i administrativní náročnost.

Specializované centrum pro vrcholové sportovce s handicapem

Vláda má na programu i novelu, podle které by pod ministerstvem práce mělo od dubna fungovat nové specializované centrum pro vrcholové sportovce s handicapem.

Projedná také novelu o poštovních službách, ve které ministerstvo průmyslu navrhuje zvýšení maximální úhrady od státu České poště na dvě miliardy korun ze stávajících 1,5 miliardy korun.