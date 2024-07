Vláda projedná odklon od uhlí po roce 2030. Určí i vítěze jaderného tendru?

Aktualizovaná verze strategie rozvoje počítá s navyšováním výroby elektřiny z předloňských 84 terawatthodin (TWh) ke zhruba 95 TWh v roce 2050.

Roli hlavního pilíře ve výrobě energie by měly postupně převzít obnovitelné zdroje energie a jádro. Podíl jaderné energie by měl do poloviny století vzrůst z 37 procent na 46 procent, což má zajistit výstavba nových jaderných zdrojů.

Francouzský i korejský zájemce měli podle vlády předložit závazné nabídky pro výstavbu čtyř jaderných bloků. „Jeden blok nebude dostačovat,“ řekl předseda vlády Petr Fiala. „Z hlediska ekonomického se jeví nejvýhodnější stavět dvojblok,“ řekl dříve ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Stavět by se podle něj mohly nejprve dva bloky v Dukovanech, později dva v Temelíně.

Na programu má vláda i návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti, ke kterému má připomínky podnikatelský sektor. Předpis do českého práva zavádí evropskou bezpečnostní směrnici NIS2 a zároveň obsahuje možnost prověřit a vyloučit dodavatele, kteří představují pro stát bezpečnostní riziko.

Ministři se vrátí i k novele o podnikání v cestovním ruchu, podle které by ubytovací zařízení v Česku mohla mít povinnost registrace v připravovaném elektronickém systému eTurista.