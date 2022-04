Nošení respirátorů zůstane doporučené tam, kde je hodně lidí, řekl Válek

„Od půlnoci z dneška na zítřek nebude ve veřejné hromadné dopravě potřeba mít respirátory, respektive nebude to nařízení ministerstva zdravotnictví, bude to doporučení a to doporučení platí ve všech prostorách, kde je hodně lidí,“ řekl Válek při příchodu na jednání vlády.

Místa provádění testů na covid budou podle ministra zdravotnictví „uspána“

V souvislosti s klesajícím počtem nákazy covidem a také s dostatečnou kvalitou antigenních testů budou podle Válka dočasně uspána testovací místa.„Místa provádění antigenních testů hibernujeme a pokud budou potřeba, znovu je otevřeme,“ prohlásil Válek.

Řekl také, že nařídil, aby se zřídila ministerská linka pomoci pro ty zaměstnavatele, kteří chtějí ve zdravotnictví zaměstnat zdravotnické lékaře i nelékaře.

„Je třeba zamyslet se nad tím, zda dobře funguje systém - teď se bavím o systému nostrifikace a aprobační zkoušky. Jestli jsme k cizincům, kteří chtějí v České republice pracovat ve zdravotnictví a jsou ze zemí mimo Evropskou unii, jestli se k nim chováme koretkně, slušně a přitom jestli dodržujeme legislativu Evropské unie,“ uvedl Válek.

„V České republice pracuje asi 600 ukrajinských lékařů. Na jedné straně je to vysoké číslo, protože se to téměř blíží počtu absolventů několik a lékařských fakult. Na druhé stranu je to z 200 tisíc, z 270 tisíc ukrajinských zaměstnanců, kteří tady jsou, 600 lékařů. A teď je na Ukrajině válka, takže ten systém potřebuje, aby zdravotníci zůstali na Ukrajině, protože jestli někoho potřebují, kromě těch, co bojují za jejich vlast, tak jsou to zdravotníci,“ řekl také Válek.

Ministr vnitra Rakušan předkládá strategii zvládnutí migrační vlny

Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan vládě předkládá dlouhodobou strategii pro zvládnutí migrační vlny z Ukrajiny. Do Česka po válce, kterou vyvolalo Rusko, přišlo přes 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Návrh strategie, kterou předkládá Rakušan, má obsahovat plány pro uzpůsobení systému zdravotnictví či školství pro větší počet uživatelů.

Po přechodu z první fáze migrační vlny, kdy bylo třeba uprchlíky v asistenčních centrech odbavit, zajistit jim potřebné dokumenty a první ubytování, přijde podle Rakušana na řadu druhá fáze, tedy jejich začleňování. Strategii by měl mít podle něj v rukou koordinátor na Úřadu vlády, o jeho výběru by měl vicepremiér jednat s předsedou vlády Petrem Fialou.

Kabinet by se měl zabývat i vysokými cenami pohonných hmot a energií a aktuálními problémy vzniklými v důsledku ruské agrese na Ukrajině.

Novela zákona o České televizi a Českém rozhlase, kterou předkládá ministr kultury Martin Baxa, má upravit způsob volby jejich rad, aby členy volili vedle poslanců také senátoři.