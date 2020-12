Vláda u očkování znovu fatálně selhává, míní Rakušan. Inzerát označil za směšnou kampaň

PRAHA Vláda podle hnutí Starostové a nezávislí (STAN) selhává v přípravě očkování proti covidu-19. Její plán je asi o půlku méně ambiciózní než u sousedů a ani nemusí být naplněn, řekl v úterý novinářům předseda STAN Vít Rakušan.

Ministry vyzval, aby na plánu očkování začali pracovat rychlostí, která odpovídá vážnosti tématu. Za selhání považuje postup kabinetu také šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) řekl, že očkování je hlavní prioritou vlády a přípravy postupují dobře.

Rakušan řekl, že myšlenka očkování aktuálně zřejmě nemá většinovou podporu v populaci, což je také chybou vlády. „Neexistuje jednoznačná informační kampaň, že očkování je jedinou cestou, jak se z této situace dostat,“ řekl. Inzerát ministerstva zdravotnictví s injekcí a informacemi o očkování označil za směšnou kampaň.

Zmínil plány a přípravy z Francie, Německa či Rakouska. „Pokud bychom měli stejně ambiciózní plány, znamenalo by to proočkovat 2,5 milionu Čechů za tři měsíce,“ uvedl. Podle Rakušana se zřejmě nepodaří realizovat ani o asi polovinu skromnější plán, který představil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ambicióznější plán by podle Rakušana znamenal 400 000 očkování týdně a není jasné, kdo je obstará.

„Kdyby to měli dělat praktičtí lékaři, věnují jen očkování pět hodin denně,“ varoval Rakušan před dopady takového plánu na další pacienty.

V Česku podle něj nejsou připravené dodavatelské řetězce, skladování a očkovací centra, hejtmani pak postrádají potřebné informace. „Je to největší logistická výzva za posledních 30 let, mnohem složitější než trasování. A vzpomeňme si, jak to doteď vypadá s call centry,“ řekl.

Poslanec TOP 09 Vlastimil Válek na tiskové konferenci expertního týmu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 uvedl, že vláda musí co nejrychleji spustit registrační systém na očkování. Nejlepší cestou by podle něj byla registrace skrze praktické lékaře a domovy seniorů. Veřejnost by měla být podle Válka co nejdříve informována o tom, kdo, kdy a kde bude očkování provádět. Kabinet podle něj musí také více bojovat s dezinformační kampaní.



Havlíček řekl, že příprava vakcinace postupuje dobře. Česko má objednaný dostatek vakcín, míní. „Připravují se centra v nemocnicích, ambulantních centrech, u jednotlivých lékařů nebo ve speciálně vybudovaných centrech,“ uvedl. Fungovat bude tým koordinovaný přímo premiérem Andrejem Babišem (ANO), dodal. „Připravuje se vše a vše bude stíháno tak, jak budou přicházet vakcíny, je to priorita vlády,“ řekl.

Bartošek také upozornil na to, že v Německu už se připravují velké očkovací haly, aby v krátké době byl proočkován co největší počet obyvatel. Česká vláda podle něj namísto toho řeší pozici vládního zmocněnce. O zřízení postu hovořil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), stát by se jím mohl bývalý ministr zdravotnictví a nynější premiérův poradce Roman Prymula. Bartošek se obává toho, že vakcinaci budou provázet zmatky.

Blatný v pátek uvedl, že vakcína bude schválena nejdříve 29. prosince a očkovat v ČR by se mohlo začít za šest až osm týdnů. Dodávat vakcínu do Česka má několik výrobců, celkem jí bude pro 6,9 milionu lidí. Podle vakcinační strategie se počítá s dodávkou očkovací látky pro milion lidí v prvním čtvrtletí roku 2021, ve druhém pro 2,62 milionu lidí, ve třetím pro 2,42 milionu lidí a ve čtvrtém pro 382 000 lidí. Další dávky budou dostupné v roce 2022. Zájem má asi 40 procent populace, 20 procent je nerozhodnutých.