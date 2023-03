Vláda chce prodloužit pravidla pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Podporu pro lidi, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, by měl stát poskytovat do konce června. Pravidla pro její získání a její výše se měnit nemají.

Podle ministerstva práce kvůli pokračování války na Ukrajině přetrvává potřeba ubytování příchozích. Resort poukazuje v podkladech k nařízení na výhodnost bydlení v domácnostech. Zmiňuje usnadnění adaptace a integrace uprchlíků, jejich rozptýlení po republice i snížení výdajů z rozpočtů na zajištění hromadného ubytování.

Stát také poskytuje příspěvky na nouzové ubytování uprchlíků v ubytovnách, penzionech či hotelích. Krajským či obecním zařízením na osobu na den posílá 300 korun. Ostatním provozovatelům vyplácí 350 korun. Dosavadní nařízení platí do konce března.

Výdaje na čtvrt roku při ubytování 48 tisíc příchozích ministerstvo práce spočítalo na půl miliardy korun. Úřady práce začaly žádosti kvůli možnému podezření na podvody ověřovat, řada žadatelů musí s doklady do poboček.

Pokud by vláda platnost podle ministerstva vnitra neprodloužila, od dubna by ubytování uprchlíků bylo bez pravidel. Týkalo by se to také proplácení náhrad za osobu a noc v zařízení.

Podle zákona může vláda paušální příspěvek nastavit, a to od 200 do 350 korun na osobu za den. Původně byly částky o stokorunu nižší než dnes, zvedly se loni od listopadu. Důvodem bylo zdražování energií.

Ministerstvo vnitra pro letošek počítalo původně s výdaji na nouzové ubytování asi 3,5 až čtyři miliardy korun, pokud by počet ubytovaných zůstal stejný.

Resort připomíná, že výdaje ale ovlivní změna v nastavení podpory ubytování. Pravidla by totiž měla upravit novela zákona lex Ukrajina. Podle normy stát bude uprchlíkům bydlení v ubytovnách, penzionech či dalších zařízeních hradit jen po omezenou dobu. Po 150 dnech, tedy pěti měsících by si ho pak měli začít platit buď sami, nebo by si museli najít jiné bydlení. Netýká se to ale rodičů s malými dětmi, invalidů či seniorů.

Podle zákona by v nouzovém ubytování neměli uprchlíci setrvávat dlouho. V ubytovacích zařízeních by neměli pobývat zpravidla déle než tři měsíce a v tělocvičnách, halách či podobných místech ne déle než měsíc, předpokládá norma. Podle expertů na migraci je bydlení v bytech vhodnější pro začleňování, navíc je i levnější.

Ruská invaze na Ukrajinu začala loni 24. února. Ministerstvo vnitra od té doby vydalo uprchlíkům téměř 497 700 víz k ochraně. Většinu příchozích tvoří ženy a děti. Lidé nyní obnovují svou registraci. O prodloužení dočasné ochrany v Česku musejí požádat do konce března. Ministr vnitra Vít Rakušan před pár dny uvedl, že to dosud udělalo 271 tisíc osob.