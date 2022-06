Rakušan nechce delší nouzový stav, i když počet příchozích uprchlíků by k tomu opravňoval

Ministr vnitra Vít Rakušan řekl, že návrhy, které projedná vláda, mají umožnit, aby už po konci června v zemi nebyl nouzový stav. Rakušan nechce, aby byl nouzový stav prodlužován, ale zároveň upozornil, že počet nově příchozích uprchlíků do České republiky je stále takový, že by to další žádost o nouzový stav opravňovalo.