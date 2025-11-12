Rozpočet zřejmě vláda do Sněmovny pošle. Uděláme za tím tečku, říká Kupka

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Varoval, že od nové koalice ANO, SPD a Motorisů nezazněl příslib zachování dvou mimořádných výdajů státního rozpočtu nad povolený zákonný limit, půjčka na stavbu dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovan a na zvýšené obranné výdaje.
„Je to rozpočet, podle kterého se dá vládnout,“ řekl první místopředseda STAN, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
K tomu, aby rozpočet opět předložila, vyzvala vládu nová koalice i prezident Pavel
K tomu, aby vláda do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok poslala, ji vyzývá koalice ANO, SPD a Motoristů, aby mohla v prvním čtení schválit základní čísla rozpočtu, výši příjmů, výdajů i schodek.
To by umožnilo projednat návrh rozpočtu tak, aby byl přijat do konce roku a Česko se vyhnulo rozpočtovému provizoriu. Také prezident Petr Pavel vyzval končící vládu, aby rozpočet předložila.
„Ať jsou problémy v návrhu rozpočtu jakékoli, měl by být předložen, aby mohl být projednán a upraven v jakékoli podobě, která neprohloubí deficit, neporuší pravidla zákona a zároveň nás neuvede do dlouhodobého rozpočtového provizoria,“ řekl v úterý Pavel.
Kabinet Petra Fialy poslal bývalé Sněmovně návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun na konci září, jak jí to nařizuje zákon. Protože ale bylo tři dny před volbami, návrh spadl pod stůl a nově zvolení poslanci se jím nemohou zabývat.
Premiér řekl, že vláda o rozpočtu znovu rozhodne po ustavující schůzi nové Sněmovny, do té doby se návrhem rozpočtu ani nemohla zabývat. Ministr financí Zbyněk Stanjura žádá garanci, že rozpočet bude i po úpravách počítat se 49 miliardami korun na zvyšování výdajů na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a na půjčku na stavbu bloků jaderné elektrárny Dukovany.
Poprvé se sešel rozpočtový výbor, vede ho Pikora
Teprve ve středu dopoledne se poprvé sešel rozpočtový výbor, který zvolil svého předsedu. Bude jlím Vladimír Pikora zvolený za Motoristy sobě. V pátek to ještě musí potvrdit celá Sněmovna, ale odpovídá to dohodě nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
„Vláda by měla rozpočet poslat bez podmínek,“ řekla místopředsedkyně STAN a šéfka poslaneckého klubu hnutí Michela Šebelová. Na tom, že by měla končící vláda rozhodnout o předání rozpočtu poslancům, se v úterý se Starosty a nezávislými shodli i poslanci KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.
Podle plánu nové koalice ANO, SPD a Motoristů by Sněmovna měla státní rozpočet na příští rok definitivně schválit 17. prosince.
Ministři projednají Pojarovu rezignaci
Vláda bude mít ve středu na stole i avizované rezignace poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara a vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného.
Předseda ANO Andrej Babiš řekl, že v původně předloženém rozpočtu chybí přes 85 miliard korun na výdajích, dalších 15 miliard korun plánovaných příjmů označil naopak za nereálné.
Prohlásil, že rozpočtu chybí mimo jiné zhruba 7 miliard korun v kapitole školství. Jsou to podle něj například peníze na nové učitele i na vychovatele, asistenty, psychology, speciální a sociální pedagogy na základních a středních školách nebo na slíbenou výstavbu nových škol.
První místopředseda ANO Karel Havlíček řekl, že v rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy korun. „Je tam zcela zjevný nesoulad, a troufám si tvrdit podvod, v rámci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace,“ uvedl.
ANO odvádí pozornost od střetu zájmů, řekl Fiala
Podle premiéra Fialy se ANO debatou o rozpočtu jen snaží odvádět pozornost od toho, že Babiš dosud nevyřešil svůj střet zájmů, v kterém je jakožto vlastník holdingu Agrofert.
Podle prezidenta Petra Pavla by měl Babiš veřejně oznámit, jak chce střet zájmů vyřešit ještě před tím, než ho jmenuje předsedou vlády.