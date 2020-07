Vláda v pondělí projedná převzetí chytré karantény armádou, o možnosti mluví i Babiš

Praha Vláda má podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška v pondělí projednat možnost, že by projekt chytré karantény znovu řídila armáda. Mluvčí to v neděli večer řekl uvedl s tím, že armáda je na tento krok připravena. Projekt chytré karantény převzalo ministerstvo zdravotnictví 25. května.

Do té doby chytrou karanténu vedl devadesátičlenný centrální řídící tým zřízený pod armádou jako poradní orgán vlády, který vedl bývalý ministrův náměstek Roman Prymula.



Pejšek neměl informace o tom, zda o případném převzetí projektu od ministerstva zdravotnictví s armádou jedná ještě v neděli premiér Andrej Babiš, který to sdělil ve svém facebookovém pořadu Čau lidi.

„Chytrá karanténa funguje, je co zlepšovat samozřejmě. My budeme dneska diskutovat s armádou o tom večer. Armáda funguje perfektně a je otázka, jestli by znovu oni neměli to celé řídit,“ uvedl předseda vlády. Podle něj se nedaří dostatečně propojit IT systémy a hygienické stanice, které postupně musí přejít na modernější metody fungování. Problémy byly podle premiéra v Moravskoslezském kraji, kde jsou jedny z aktuálních ohnisek epidemie.

Pochybnosti o funkčnosti chytré karantény vyjádřili nejen opoziční politici, ale i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). I podle něj by se chytré karantény měla znovu ujmout armáda. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) namítal, že elektronická komunikace už funguje, rezervy jsou ve fungování laboratoří, které by měly testovat vzorky potenciálně nakažených od pondělí do neděle.