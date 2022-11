Uprchlíkům z Ukrajiny navrhla vláda prodloužit dočasnou ochranu o rok

Podle ministerstva vnitra aktuální stav válečného konfliktu, který rozpoutalo Rusko, nenasvědčuje tomu, že by byl v blízké době možný návrat uprchlíků do jejich domovů.

Vízum o dočasné ochraně uprchlíkům umožňuje přístup na trh práce v Česku a prvních pět měsíců po příchodu do země za ně stát hradil zdravotní pojištění.

Uprchlíci, kteří budou chtít v Česku zůstat, se budou muset do konce března příštího roku zaregistrovat elektronickým formulářem, a pak jim vnitro při osobní návštěvě nalepí vízový štítek o prodloužení dočasné ochrany.

Budou muset doložit, že mají zajištěné ubytování, či kde se děti vzdělávají. Vzniknout by mohl i registr uprchlíků, kteří pracují na dohodu o provedení práce. Stát totiž chce mít lepší kontrolu kvůli žádostem o humanitární dávku.

Systém krajských asistenčních center od dubna příštího roku bude od dubna provozovat ministerstvo vnitra, oznámil ministr vnitra Vít Rakušan.

Na uprchlíky jde jen něco málo přes procento výdajů, zdůraznil Stanjura

Ministr financí Zbyněk Stanjura pro iDNES.cz odmítl výhrady těch politiků, kteří zpochybňují pomoc uprchlíkům před Putinovou válkou.

„Když se podíváte na čísla, tak ta čísla jsou nakonec nižší, než jsme předpokládali. Ty náklady my jsme na začátku roku odhadovali, že by mohly být 2 miliardy eur, zhruba 50 miliard korun, myslím, že to bude zhruba tak polovina. Jestliže máme výdaje přes 2200 miliard a k tomu dáte 25 miliard, tak je to něco málo přes 1 procento. Takže ti, kteří říkají, jak pomáháme ukrajinským uprchlíkům před válkou na úkor českých občanů, tak neumí číst v rozpočtu. Oni umí, ale nechtějí říci pravdu,“ uvedl Stanjura.

Na dotaz, zda mu snahu šetřit nezkomplikuje další uprchlická vlna, protože ruský agresor ničí infrastrukturu na Ukrajině, ministr financí iDNES.cz odvětil: „Souhlasím, že Putin chce vyvolat novou uprchlickou vlnu a snížit podporu občanů vůči svým vládám, aby evropské státy přestaly podporovat Ukrajinu, která se brání nespravedlivé agresi.“ Nic to ale nemění na tom, že je třeba uprchlíkům před Putinovou válkou pomáhat.

Snížení počtu úřednických míst o 851

Ministr vnitra Vít Rakušan prosadil na vládě systemizaci služebních míst, která zeštíhluje státní správu. „Na vládě jsme schválili návrh, kterým rušíme 851 úřednických míst. Po včerejším přehlasování prezidentského veta služebního zákona jsme dnes udělali další krok k lépe fungující, otevřenější státní správě,“ uvedl Rakušan.

„Tímto krokem plníme závazek vlády zeštíhlovat státní správu,“ řekl po jednání vlády premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Vláda se rozhodla odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků zvýšit o deset procent. Uvolnění starostové, primátoři či hejtmani si v závislosti na velikosti obce, města či kraje nově vydělají částku mezi 47 255 a 155 943 korunami. Odměny se naposledy zvýšily od ledna 2020 o 7,5 procenta.