Neobvyklé diplomatické šachy: vláda zrušila výběr už schválených velvyslanců

Zrušení usnesení se týká nového obsazení vedoucích zastupitelských úřadů v Addis Abebě, Baku, Dauhá, Dillí, Káhiře, Limě, Lisabonu, Podgorici, Římě, Santiago de Chile, ve Skopje a též stálých misí v Paříži, Ženevě, New Yorku a ve Washingtonu.
Podle Macinky předchozí vláda Petra Fialy (ODS) schválila velvyslance v rozporu se zavedenou praxí předávání moci, bez předjednání s tehdejší opozicí. Bylo to podle něj v přímém rozporu se zájmy České republiky, neboť na desítkách míst ve světě by působili lidé vyslaní s jiným mandátem, jinými prioritami a jinou agendou, než jakou má kabinet ANO, SPD a Motoristů.
„Proto jsme zrušili dnes kompletně celé usnesení. Všichni tihle vedoucí zastupitelských úřadů a stálých misí budou vybráni znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády,“ dodal šéf diplomacie.
Server Seznam Zprávy ve čtvrtek uvedl, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce zrušit vyslání velvyslanců, které schválil Fialův kabinet a následně prezident Petr Pavel podepsal. Podle prezidenta jde o balík asi 50 personálních nominací.
Pavel minulý týden uvedl, že se nebrání diskusi s vládou o nových schválených velvyslancích, odmítnutí všech by ale považoval jen za snahu negovat vše, co dělal předchozí kabinet.
Ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Vít Kolář novinářům řekl, že pokud by vláda stáhla už vyjednané velvyslance, byl by to mimořádný krok, který nemá obdobu v novodobých dějinách českého státu. „A otázkou je, jestli je legálně realizovatelný,“ dodal.