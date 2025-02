Vláda schválila nové velvyslance. Na klíčový post do USA zamíří Jan Havránek

21:04

Vláda jako příštího velvyslance v USA schválila Jana Havránka, dosavadního zástupce současného velvyslance Miloslava Staška. Do Finska má nastoupit Aleš Vytečka, který nyní zodpovídá za muniční iniciativu pro Ukrajinu. Do Indie by měl zamířit ředitel odboru Asie a Pacifiku na ministerstvu zahraničí Marek Libřický a do Vietnamu náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec.