Část voličů STAN a SPOLU by podpořila menšinovou vládu ANO, říká průzkum

Autor: ,
  10:12aktualizováno  10:12
Necelá polovina voličů STAN a 38 % voličů SPOLU je nakloněno tomu, aby jejich strany tolerovaly případnou menšinovou vládu ANO, která by zabránila vzniku koalice ANO, SPD a Motoristů. Z průzkumu společnosti Median také vyplývá, že se voliči bývalých vládních stran kvůli předpokládaným koaličním partnerům ANO obávají o západní směřování České republiky.
Máme dojednanou koaliční smlouvu a definitivně i program budoucí vládu,...

Máme dojednanou koaliční smlouvu a definitivně i program budoucí vládu, oznámili politici ANIO, SPD a Motoristů sobě. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Prezident Petr Pavel přijal na jednání Andreje Babiše. (5. října 2025)
Tomio Okamura Andrej Babiš a Petr Macinka
Jednání vyjednavačů ANO, SPD a Motoristů sobě o nové vládě (29. října)
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...
32 fotografií

Jednobarevná vláda hnutí ANO s podporou Motoristů a SPD není pro voliče hnutí STAN ani koalice SPOLU akceptovatelná, v průzkumu společnosti Median tak uvedlo přibližně 80 procent voličů těchto uskupení.

Voliči obou těchto uskupení vnímají účast SPD i Motoristů na vládě jako ohrožení západního směřování ČR. Voliči SPOLU (79 %) a STAN (71 %) berou jako pravděpodobné, že se Rusko pokusí ovládnout ČR a středoevropské země.

K pragmatickému řešení v podobě podpory menšinové vlády ANO se přiklání pouze menšina voličů (38 procent voličů SPOLU a 45 procent příznivců STAN). Podle výzkumníků je podpora takového řešení nízká z toho důvodu, že byla po volbách jen málo komunikována. Andrej Babiš odmítl spolupráci se stranami bývalé vládní koalice a směřoval k vytvoření vlády společně s Motoristy a SPD.

Téměř 90 procent voličů SPOLU a přes 80 procent voličů STAN se domnívá, že Babiš preferuje koalici s SPD a Motoristy proto, aby nebyl vydán k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Podle povolebních jednání je však nejvíce pravděpodobné, že se na vládě bude podílet ANO společně s Motoristy i SPD. Strana Tomia Okamury kromě postu předsedy Sněmovny dostane také možnost nominovat nezávislé odborníky do vlády, Motoristé by měli volit budoucí ministry z řad svých členů.

Výzkum probíhal v období 30. října – 4. listopadu 2025 online dotazováním na výběrovém vzorku 1 610 respondentů. Analýza postojů voličů SPOLU a STAN vychází z odpovědí 436 respondentů.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.