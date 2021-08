Školáky čekají tři vlny antigenních testů. Pokud se nenechají testovat, budou nosit respirátor

„V restauracích bude moci nově sedět u stolu šest lidí,“ řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví. Doposud to mohli být maximálně čtyři lidé. Změna bude platit od začátku září.

Od září také může být na kulturních a sportovních akcích zaplněno sto procent kapacity hlediště. Polovina návštěvníků nad tři tisíce osob bude moci do hlediště s negativním testem, polovina s očkováním nebo s prodělaným covid-19 v posledních 180 dnech.

Vláda se ještě na příštím jednání podle Vojtěcha vrátí k záměru, že by od září nemělo být z veřejného zdravotního pojištění hrazeno lidem testování.



Tunisko už nebude na černém seznamu

Od 23. srpna nebudou na černém seznamu zemí s největším rizikem nákazy některé země - Tunisko, což potěší i cestovní kanceláře, Rusko či Indie, řekl Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září již na konci července. Ministerstvo školství potom materiál rozeslalo školám a začalo návrh konzultovat s řediteli škol.

Z návrhu plyne, že školy by měly od září v co největší míře zachovávat homogenitu skupin dětí a omezit slučování tříd či hromadné školní akce.

Neměly by se pořádat například besedy či divadelní představení, omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol a tělocvik by měl být co nejvíc venku.

Vláda jednala o ohodnocení třídních učitelů Ředitelé škol budou moci už od září ohodnotit všechny třídní učitele částkou 1500 až 3 tisíce korun měsíčně. Návrh podle ministra školství Roberta Plagy podporují jak ředitelé škol, tak i jejich školské asociace.

Kde budou muset děti a zaměstnanci školy nosit roušky či respirátory, by se mělo řídit aktuálními opatřeními ministerstva. Ministr školství za ANO Robert Plaga uvedl, že předpokládá zachování roušek na chodbách či v šatnách.

Podle některých ředitelů škol řadu navrhovaných opatření nebude možné splnit. Patří mezi ně třeba udržení homogenity žáků, zajištění izolačních místností či zajištění teplé vody ve všech třídách.

Ne antigenní a ne plošné testy, vyzvala opozice

Piráti a Starostové vyzvali vládu, aby roušky nebyly při výuce povinné, a jsou i proti celoplošnému testování ve školách. Provádět by se podle nich měly pouze v lokalitách se zhoršenou epidemiologickou situací.

„U testovací strategie nám jde o nasazení primárně neinvazivních PCR testů, bez nepříjemného odběru z nosu nebo nosohltanu jako je tomu u antigenních testů. Takto by bylo možné žáky testovat v intervalu 10 až 14 dnů,“ uvedl místopředseda STAN Petr Gazdík.

Také koalice Spolu řekla, že chce, aby vyučování probíhalo bez povinnosti pro žáky a učitele mít nasazené roušky či respirátory. Výuka by podle Spolu měla probíhat bez tlaku na vytváření homogenních skupin nebo omezování některých předmětů či způsobů výuky.

Pokud se bude situace nadále zlepšovat, nebude podle Spolu nutné plošné testování dětí. „Byla by chyba vše dělat jen proto, že už stát nakoupil testy a teď je musí nějak využít,“ uvedla koalice Spolu v tiskové zprávě. Podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je na místě upřednostnit PCR testy a místo tří antigenních testů provádět pouze jeden PCR test.