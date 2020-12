Co by pro Česko znamenal konec nouzového stavu? Politici se nemohou shodnout, zda je potřeba

Obejde se Česko bez nouzového stavu? Vláda si to nemyslí a ve sněmovně chce znovu usilovat o jeho třicetidenní prodloužení, trval by tak do 22. ledna. Žádost určenou poslancům o prodloužení nouzového stavu schválil včera kabinet. Nyní platí do 23. prosince. Jestli se přehoupne i do nového roku, o tom bude sněmovna rozhodovat nejspíš dva dny před Vánocemi.

Vláda ve čtvrtek zformuluje žádost o další prodloužení nouzového stavu, zatím je platný do 23. prosince Žádost určenou poslancům o prodloužení nouzového stavu schválil včera kabinet. Nyní platí do 23. prosince. Jestli se přehoupne i do nového roku, o tom bude sněmovna rozhodovat nejspíš dva dny před Vánocemi. Část opozice se na záměr vlády netváří příliš vstřícně. Kritizuje mimo jiné, že restrikce diskriminují některé obory a kabinet nepřijímá dostatečné kompenzace. Na jaře trval nouzový stav kvůli koronavirové epidemii 66 dnů, nynější platí pro 79 dnů. Pokud by sněmovna kývla na prodloužení o měsíc, byl by nad Českem stav nouze bez přestávky už přes sto dní. „Musíme se poradit na klubu, zatím netuším, jak se k tomu postavíme, ale řeknu otevřeně, že vzhledem k tomu, jakým způsobem vláda řídí opatření, na klubu není nálada příliš vstřícná,“ reagoval za Piráty Mikuláš Ferjenčík. Předseda ODS Petr Fiala serveru Lidovky.cz napsal, že neočekává, že by se odmítavý postoj občanských demokratů do příštího týdne změnil. „Vláda může současnou krizi řešit i bez něho. Česko nemůže být týdny a měsíce v nouzovém stavu,“ dodal. Jasno mají i představitelé SPD a TOP 09, kteří Lidovky.cz rovněž potvrdili, že jejich podporu nouzový stav nedostane. Jinak uvažují lidovci. „Pokud se situace zhorší a PES bude v pondělí příští týden na stupni čtyři, pak jsme připraveni stav nouze podpořit,“ sdělil pro Lidovky.cz předseda Marian Jurečka. Dodal však, že svou podporu budou spojovat s tím, aby vláda zvýšila podnikatelům kompenzace – ty jsou podle něj zoufale nedostatečné. Komunisté, jejichž názor na délku nouzového stavu se dosud nejčastěji ve sněmovně prosadil, zatím nechtějí prozradit, jak to bude tentokrát. Předseda Vojtěch Filip serveru Lidovky.cz napsal, že strana se aktuálně věnuje státnímu rozpočtu. „Ještě jsem to neposuzoval, až posoudíme důvody, stanovisko řeknu,“ sdělil pro Lidovky.cz. Školy, restaurace či sport lze omezit i bez nouze Obchody budou na Štědrý den otevřené dopoledne. Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů Nouzový stav umožňuje vyhlašovat opatření podle krizového zákona. Ta by musela být za běžného stavu zrušena. Krizový zákon počítá mimo jiné s tím, že vláda je oprávněna omezit občanům například svobodu pohybu, vlastnické a užívací právo k majetku, svobodu shromažďování či právo provozovat podnikání. Může rovněž nasadit armádu či zajistit přednostní zásobování kritické infrastruktury státu. Zjednodušeně řečeno, bez nouzového stavu v podstatě nejde omezovat volný pohyb a obchody, povolávat studenty či vojáky a hasiče na pomoc. Kabinet může nouzový stav vyhlásit maximálně na 30 dní, o jeho prodloužení musí žádat sněmovnu, což se opakovalo na podzim už třikrát. Naposled ho poslanci na návrh komunistů prodloužili o 11 dnů.Na druhou stranu školy, restaurace, kultura a sport se dají omezit i v režimu běžného zákona o ochraně veřejného zdraví.