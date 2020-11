Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů do 20. prosince. Ten zatím platí do pátku

Vláda žádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o 30 dnů do 20. prosince. Návrh schválila na dnešním zasedání, sdělil ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 20. listopadu.

Vláda i naposledy žádala poslance, aby umožnili prodloužení o 30 dnů, zákonodárci však připustili jen posun z 3. na 20. listopadu. O dnešním návrhu kabinetu by měli rozhodovat ve čtvrtek.



Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku 66 dní od 12. března do 17. května. Pokud by tentokrát platil až do 20. prosince, jak žádá vláda, trval by nejméně o deset dnů více.



Platnost nouzového stavu vyžaduje všech pět pásem opatření podle rizikového skóre v novém protiepidemickém systému (PES) ministerstva zdravotnictví. Už nyní je na jeho trvání navázána řada opatření proti šíření covidu-19.