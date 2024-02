Vláda bude jednat o návrhu, který počítá se vznikem registru lobbistů

Návrh zákona definuje lobbování, lobbisty a lobbované tak, aby byl zahrnut co nejširší okruh osob, které na centrální úrovni ovlivňují nejen přípravu, projednávání a schvalování právních předpisů, ale i opatření správních úřadů.

Lobbisté budou muset v registru uvést, v čím zájmu lobbují, a mají do něj vždy po půl roce vkládat prohlášení o lobbování. Ta budou veřejně přístupná, což má podle ministerstva spravedlnosti umožnit snadnou kontrolu veřejnosti.

O zavedení pravidel pro lobbování se dlouhodobě diskutuje, v minulém volebním období se dostal návrh až do závěrečného čtení ve Sněmovně, poslanci ho ale schválit nestihli. Přijetí regulace lobbingu do poloviny roku 2025 je podmínkou pro vyplacení peněz z Národního plánu obnovy.

Piráti při posledním projednávání zákona vládou prosazovali rozšíření předpisu tak, aby dopadal i na prezidenta a asistenty poslanců a senátorů. Vadilo jim také, že lobbing polostátní firmy, například společnosti ČEZ, by nebyl považován za lobbování.

Na programu má vláda i věcný návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který má zpřesnit povinnosti úřadů a samospráv při nakládaní s veřejnými penězi.

Kabinet projedná nařízení, aby Česko kvůli invazi na Ukrajinu nadále nevydávalo víza a povolení k pobytu Rusům a Bělorusům. Nyní to platí do konce března, nově to má být bez časového omezení.