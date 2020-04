Praha Vláda rozhodla o zařazení výrobců léčiv do režimu takzvané kritické infrastruktury. Na tiskové konferenci to po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Léčiva jsou podle něj strategickou komoditou. Do budoucna bude muset stát podle Vojtěcha pracovat na tom, aby na svém území farmaceutické firmy udržel, a nebyl tak závislý na dovozu.

O zařazení výrobce léků do kritické infrastruktury vládu před několika dny požádala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF). Důvodem podle ní je, aby v současné situaci nebyla přerušena výroba a byl zajištěn přístup lidí k lékům a léčbě, kterou potřebují.