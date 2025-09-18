Vláda se rozhodla poslat zdravotnický materiál přes Jordánsko do Pásma Gazy

„Česká armáda se v rámci svých možností snaží pomáhat i v krizových situacích na různých místech ve světě. Doufám, že darovaný zdravotnický materiál zmírní tíživou humanitární situaci obyvatel Pásma Gazy,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
Na seznamu darovaného materiálu jsou ochranné prostředky, obvazový materiál, lékařské nástroje a léčiva.
Jordánsko materiál využije pro potřeby svých polních nemocnic v Pásmu Gazy, které pomáhají obyvatelům konfliktem zasaženého území. V současnosti Jordánsko provozuje dvě polní nemocnice a chystá otevření třetí. Od počátku konfliktu zde bylo ošetřeno přes 100 tisíc pacientů.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu téměř 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.