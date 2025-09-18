Vláda se rozhodla poslat zdravotnický materiál přes Jordánsko do Pásma Gazy

  14:45aktualizováno  14:45
Vláda schválila dar zdravotnického materiálu v hodnotě 1,37 milionu korun kvůli kritické humanitární situaci v Pásmu Gazy. Je primárně určený pro tamní jordánské polní nemocnice. Přepravu zajistí česká armáda.
Palestinci prohlížejí místo, kde izraelské letectvo v noci zaútočilo na dům v...

Palestinci prohlížejí místo, kde izraelské letectvo v noci zaútočilo na dům v Gaze. (16. září 2025) | foto: Reuters

Palestinci prohlížejí škody na místě izraelských útoků v Gaze. (15. září 2025)
Vysídlení Palestinci, kteří uprchli ze severní Gazy kvůli izraelské vojenské...
Z evakuované obytné budovy v Gaze, ve které byli ubytováni vysídlení...
Palestinci prohlížejí trosky budovy zničené při izraelském útoku v městě Gaza....
„Česká armáda se v rámci svých možností snaží pomáhat i v krizových situacích na různých místech ve světě. Doufám, že darovaný zdravotnický materiál zmírní tíživou humanitární situaci obyvatel Pásma Gazy,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová z ODS.

Na seznamu darovaného materiálu jsou ochranné prostředky, obvazový materiál, lékařské nástroje a léčiva.

Jordánsko materiál využije pro potřeby svých polních nemocnic v Pásmu Gazy, které pomáhají obyvatelům konfliktem zasaženého území. V současnosti Jordánsko provozuje dvě polní nemocnice a chystá otevření třetí. Od počátku konfliktu zde bylo ošetřeno přes 100 tisíc pacientů.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu téměř 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

