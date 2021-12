Zeman nejmenuje hned dva ministry. Vláda i tak má vzniknout, za týden v pátek

S tím, že by vláda mohla být jmenována 17. prosince, přišel ve čtvrtek deník Blesk. A to navzdory tomu, že by se do ní nedostal pirátský kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský. Prezident by přitom nejmenoval ještě dalšího adepta, a to na ministra zemědělství, jímž je lidovec Zdeněk Nekula.

V jeho případě ale nejde o to, že by ho hlava státu nechtěla. Oba totiž spolu kvůli Nekulově nemoci nevedli v Lánech pohovor, kterému se podrobili ostatní kandidáti. Takže v tomto případě by šlo patrně o nedlouhý odklad.

Za Lipavského by se tak dočasně ujal řízení ministerstva zahraničí šéf Pirátů Ivan Bartoš, protože resort připadl jejich straně. Se stejnou logikou by se ministerstva zemědělství nakrátko ujal předseda lidovců Marian Jurečka.

Designovaný předseda vlády Petr Fiala se tento týden na neformální schůzce sešel se Zemanem krátce poté, co z Lán odešel Lipavský. Následně ve středu oznámil, že na prezidenta podá kompetenční žalobu, pokud Zeman nejmenuje celou vládu. „Mohu potvrdit, že jsem se s panem prezidentem sešel na neformální schůzce, kde jsem s ním hovořil o dalším postupu při jmenování vlády,“ napsal Fiala na Twitteru.

Kompetenční boj až skoro půl roku?

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský pro Deník N odhadl, že v takovém případě by soud spor řešil dva až pět měsíců.

Šéfové stran pětikoalice kvůli dalšímu postupu denně jednají a mají před sebou několik variant dalšího postupu. „Dvě z nich počítají s kompetenční žalobou, další jsou nějaké jejich odnože. Buď nebude celá vláda jmenovaná a nová vláda pak nebude tak dva, tři, či dokonce čtyři měsíce. Nebo prezident vládu jmenuje s tím, že ministerstvo zahraniční převezme dočasně někdo jiný. Premiér pak bude znovu chtít jmenování Lipavského, a pokud to prezident neudělá, tak přijde na řadu kompetenční žaloba,“ vysvětlil Deníku N vysoce postavený zdroj z pětikoalice.