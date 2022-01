Vláda jedná o zkrácení karantény na pět dnů a povinném testování zaměstnanců

Lidé, kteří musí kvůli covidu do izolace nebo do karantény, by v ní nově nemuseli být čtrnáct dnů, ale jen pět. Návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který souvisí s nástupem mutace omikron, projednává vláda Petra Fialy. Omikron je nakažlivější, ale lidé jsou infekční kratší dobu. Vláda rozhoduje i o detailech plošného testování zaměstnanců na covid.