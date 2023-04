Lidé pracující na dohodu mají mít také nárok na dovolenou, schválila vláda

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky budou na dovolenou nárok mít lidé pracující na dohodu pro jednoho zaměstnavatele po dobu 28 dnů po sobě, případně budou mít nárok na finanční náhradu místo dovolené.

Lidé, kteří pracují na „home office“, tedy z domova, by od zaměstnavatele mohli dostávat náhradu nákladů, paušálem či na základě dodaných účtů o prokázaných nákladech.

Rodiče s dětmi do devíti let by pak měli mít nárok na kratší úvazky či práci na dálku.

„Našli jsme dohodu se zaměstnavateli i odbory,“ řekl po jednání vlády ministr Jurečka.