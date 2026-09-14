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„Zavedeme spotřební daň dvě koruny za gram či mililitr, při vyšší koncentraci, například v extraktu, deset korun na gram či mililitr,“ uvedla také šéfka resortu financí, když členové vlády v červnu představovali návrh, jak chtějí přitvrdit přístup ke kratomu, což je droga, kterou mají v oblibě mladí lidé a dá se nyní sehnat i třeba ve večerkách.
Státnímu rozpočtu by podle Schillerové zdanění kratomu mělo přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
„Naše vláda od nástupu vede boj proti nebezpečným psychoaktivním látkám, které ohrožují na zdraví a životě naše spoluobčany, v případě kratomu jsou to zejména děti a mladiství,“ zdůraznil tehdy premiér.
„Kratom bude možné prodávat jen v kamenných prodejnách, ne přes internet. Drogy nemají být prodávány přes e-shopy,“ řekl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. „Velmi těžko můžeme kontrolovat, že kratom, který se objedná v e-shopu, skončí skutečně u toho člověka, který ho může legálně užívat,“ prohlásil Vojtěch.
Kriticky k zákazu e-shopů se staví Hospodářská komora i někteří experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune na nelegální trh.
Obce budou moci stanovit, zda obchody na svém území chtějí a kde. Obchody mohou mít nápis „Psychomodulační látky“ či „Prodejna psychomodulačních látek“ z písmen do 30 centimetrů. Roční poplatek za prodejnu se má zvýšit na 30 tisíc korun. Výlohy i vstup musí být zakryté.
Zakázané má být obohacování konopí nástřikem či jinými metodami i dovoz a vývoz obohaceného materiálu. CBD a THCA (kyselina tetrahydrokanabiolová) nesmí sloužit jako surovina pro výrobu jiných látek. V automatech bude zakázaný prodej bylinných výrobků ke kouření. Na nich i na e-cigaretách má být zdravotní varování.
Očkovat má nově moci větší okruhu zdravotníků
Na programu má vláda i rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů.
Novela podle ministerstva zdravotnictví reaguje na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným infekčním onemocněním u dospělých.
„Očekávaným přínosem je zvýšení proočkovanosti proti onemocněním, která představují významné riziko pro veřejné zdraví, a efektivnější využití kapacit zdravotnického systému,“ je uvedeno v návrhu ministerstva zdravotnictví.
Někteří poslanci vládní koalice z SPD ale s návrhem mají problém.
Koalice bude znovu jednat o návrhu rozpočtu
Lídři ANO, SPD a Motoristů budou po jednání vlády také znovu jednat o návrhu státního rozpočtu, který by měla vláda schvalovat za týden.
Ministryně financí Schillerová navrhla schodek 389 miliard korun.
S takovou navrženou výší nejsou spokojeni politici Motoristů sobě a SPD a chtějí jeho snížení.
Šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka mluvil o snížení schodku „aspoň“ o 20 miliard korun, ministryně financí Schillerová ale řekla, že změny jsou možné jen v řádu jednotek miliard.