Vláda zřejmě požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, prohlásil Prymula

Lze očekávat, že vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav, řekl ve čtvrtek ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) novinářům po mimořádném jednání kabinetu. Zatím platí od 5. října do 3. listopadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl, že vláda se rozhodne až v pátek 30. října na základě vývoje epidemické situace.

Na konec stavu nouze je navázána platnost některých vládních krizových opatření. Kabinet může nouzový stav prodloužit pouze po předchozím souhlasu Sněmovny.

„Situace bez ohledu na to, která opatření budou postupně rozvolňována, ukazuje na to, že se nedostaneme z obrovského čísla, které tady je během 14 dnů, na hodnoty, které by umožňovaly jít dále bez nouzového stavu. V tomto slova smyslu je zřejmé, že tento návrh přijde a Sněmovna posoudí, jestli je to namístě, nebo není. Domnívám se, že epidemiologický charakter šíření je takový, že ty argumenty přijaty budou,“ uvedl Prymula.



Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku od 12. března do 17. května. Kabinetu umožňuje vyhlašovat plošná omezení základních práv, usnadňuje také například nákupy ochranných pomůcek. Dříve byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.