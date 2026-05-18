Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku či změnu u dálničních známek

„Vidíme v tom ten smysl, obzvláště teď v poslední chvíli, v poslední době, kdy byla vysoká inflace, kdy nám klesaly reálné mzdy a rodiče přišli o reálnou část toho svého rodičovského příspěvku,“ uvedl ke zvýšení rodičovského příspěvku ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Výše rodičovského příspěvku je nyní 350 tisíc korun, rodiče dvojčat a vícerčat mají nárok na dvojnásobek této částky. Rodičovský příspěvek se poskytuje na nejmladší dítě v rodině.
Jeho zvýšení se pak má podle návrhu týkat dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče po dni nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2027.
Změna čeká také dálniční známky, tedy ty jednodenní. Nyní je její platnost 24 hodin, ale platí to pouze do půlnoci toho dne, kdy jste ji koupili. Vláda nyní chce schválit, aby platila celých 24 hodin – nejen do půlnoci v den zakoupení.
Vláda projedná také změny u trestných činů proti životnímu prostředí či novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Tu mělo Česko zavést už koncem prosince 2024, hrozí mu tak žaloba a pokuta minimálně tři miliony eur, tedy v přepočtu zhruba 73 milionů korun.
Na programu vlády je i nové nařízení, kterým by se měla řídit regulace cen pohonných hmot. Norma, jejíž vydání umožnil nově přijatý zákon o regulaci cen, nahradí předchozí regulaci vydanou ministerstvem financí. Změna je ale pouze formální, nemění se způsob výpočtu cen ani doba trvání regulace do konce května.
Vláda by se mohla zabývat i novým náčelníkem generálního štábu české armády. Toho jmenuje prezident na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Od července 2022 post zastává Karel Řehka. Funkční období trvá obvykle čtyři roky, jde o nejvyšší vojenskou funkci v zemi. Náčelník generálního štábu je podřízený ministrovi obrany, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil.