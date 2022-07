Fiala uvede Balaše do funkce ministra školství. K ruce bude mít své předchůdce

„Když jsem viděl, že se do toho nikomu nechce, říkal jsem si, že by to byla škoda. Je to opravdu výzva a školství je důležité. Nakonec mě trochu přemluvil Vít Rakušan,“ sdělil iDNES.cz ke své nominaci Balaš.

Mezi své priority zařadil mimo jiné integraci ukrajinských dětí do českých škol, řešení kapacit středních škol nejen v prstenci okolo Prahy či audit na ministerstvu. Nevyloučil ani čistky.

Po velkém hledání v řadách Starostů a nezávislých, kteří odmítali do funkce jmenovat kohokoliv jiného než straníka, padla volba právě na ústavního právníka Balaše, který v 90. letech vybudoval právnickou fakultu v Plzni.

Balašovo působení na Západočeské univerzitě neopomenul ani prezident Miloš Zeman, u nějž se do poslední chvíle čekalo, jaký k nominantovi za STAN zaujme postoj. Dle očekávání novému šéfovi českého školství vytkl machinace s přijímacím řízením, za jehož úprav se dostal na plzeňská práva i senátor Jan Ruml, který původně nezískal dostatečný počet bodů.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Pan prezident, tentokrát bez hole v ruce, jmenoval nového ministra školství. Zahrál si svou hru na panovníka, který poučuje, hodnotí, kárá… jen moudrost chyběla. Profesor Balaš bude dobrým ministrem. A Miloš Zeman brzy důchodcem. oblíbit odpovědět

„Ruml tehdy nedosáhl potřebného počtu bodů. Vy jste potřebný limit snížil z 60 na 50 bodů. Bizarním výsledkem bylo, že se na univerzitu dostalo dalších 300 studentů, kteří se nevešli do předchozího limitu,“ neodpustil si poznámku Zeman. Novému ministrovi doporučil, aby se dovzdělal v oblasti základního a středního školství, poněvadž má zkušenosti pouze s tím vysokým.

Plaga s Gazdíkem přislíbili pomoc

Média původně spekulovala, že by se do křesla šéfa resortu školství mohl vrátit bývalý ministr Robert Plaga, ten ale míří do funkce šéfa Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Přestože se jej Balaš bude snažit přesvědčit, aby i nadále na ministerstvu vykonával funkci náměstka, očekává, že se mu to nepodaří.

„To je sice důležité (Národní akreditační úřad, pozn. red.), ale moc mě to mrzí. Už mi psal SMS zprávu s přáním a slíbil mi, že mě bude podporovat a pomáhat mi, jak jen to půjde,“ přiznal nastupující ministr.

Pomoc před časem přislíbil i dnes již bývalý ministr školství Petr Gazdík. Ten rezignoval i na svoji funkci v hnutí, kde byl donedávna místopředsedou, řadovým poslancem ale bude i nadále. Redakci iDNES.cz před časem potvrdil, že i v průběhu července bude na ministerstvo docházet a svému nástupci pomáhat, aby se v agendě zorientoval.

„Slíbil, že mi bude agendu předávat a vysvětlovat, jaké byly jeho cíle a záměry. Agenda na ministerstvu je rozsáhlá, pomáhat mi bude ale z pozice řadového poslance,“ odmítl Balaš možnost, že by o Gazdíka usiloval v roli svého náměstka.

Přesto dochází k paradoxu – právě Gazdík před dvěma týdny Balašovi předal diplom, kterým jej prezident Zeman jmenoval vysokoškolským profesorem, v pátek dopoledne mu pak předá i svůj rezort.