Kvůli rušení benefitů začnou zaměstnanci odcházet z firem, míní Vladimír Dlouhý. Jejich zvýhodnění by zachoval

Lidovky.cz: Co říkáte vládnímu balíčku?

Vláda, jíž bylo vytýkáno, že se zabývá spíše mezinárodní politikou, válkou na Ukrajině a předsednictvím Evropské unie, se konečně pohnula. Výsledkem je balíček docela razantních opatření. My k nim samozřejmě jako Hospodářská komora ČR (HK) máme výhrady, to je pochopitelné. Balíček je však konečně krokem, který jde správným směrem, ukazuje, že vláda bude něco dělat. Prioritou je brzdit negativní trendy ve vývoji veřejných financí.

Ve srovnání s evropskými i jinými vyspělými zeměmi – když si vezmeme třeba podíl deficitu státního rozpočtu či vládního dluhu na hrubém domácím produktu – je na tom Česko stále dobře. Co je ale špatné, je trend vývoje zadluženosti od počátku covidu v roce 2020 a rychlost, s níž se naše parametry zhoršují. Vláda ale začala tam, kde je to potřeba.

Lidovky.cz: Co jako šéf nejpočetnějšího sdružení podnikatelů v Česku kritizujete?