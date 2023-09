Chybná invaze? Češi Putinovi jeho omluvná slova nevěří

Vzkázal navíc, že Rusko nikdy nebylo kolonizátorem a politika zaměřená zjevně proti zájmům jiných zemí je pro něj neřípustná. „Na tyto hrábě nyní šlapou vůdčí země Západu,“ prohlásil šéf Kremlu na ekonomickém fóru ve Vladivostoku. O válce proti Ukrajině, jíž rozpoutal, přitom nepadlo ani slovo.

Česká diplomacie odmítla Putinova slova oficiálně komentovat, v kuloárech se ale podle informací serveru Lidovky.cz mluví o tom, že jde jen o Putinovu snahu vnést do diskuse chaos. Velkou pozornost si vyjádření šéfa Kremlu nezaslouží ani podle oslovených historiků. „Rozhodně bych to nepovažoval za podanou ruku k jednání. Spíš za klasické ruské maskování, snahu odvést pozornost. My o tom budeme debatovat a pak se třeba nepozorovaně stane nějaký hybridní útok,“ varoval historik Petr Hlaváček. „Celá politika tohoto tyrana je historickou politikou, pracuje různě s historií, určitě to není vzkaz Západu k vyjednávání ohledně Ukrajiny,“ dodal.

Petr Hlaváček, historik a ředitel Odboru výzkumu a vzdělávání v Ústavu pro studium totalitních režimů, zdůraznil, že ve výroku označujícím invazi z roku 1968 za chybu Putin nechtěl říct, že sovětská armáda neměla vpád do Československa provést. „Spíš mu jde o to, že se měly zvolit jiné páky a možnosti, jak udržet Československo na sovětskoruském imperiálním orbitu. Každopádně si nemyslím, že by se nám chtěl v této fázi tyran z Kremlu za něco omlouvat,“ uzavřel Hlaváček.

Obdobně se vyjádřil i odborník na moderní dějiny slovanských národů Jan Rychlík. „Jako vzkaz bych to nečetl, nepřeceňoval bych to. To je asi tak, jako když se v období normalizace říkalo, že v padesátých letech došlo k nějakým chybám. To je stejná rovina,“ sdělil pro Lidovky.cz

Kamufláž a taktizování

Jasno mají i čeští diplomaté, kteří Putinovým výrokům nepřikládají žádnou důležitost. Petr Kolář, někdejší velvyslanec v Rusku a současný zahraničněpolitický poradce prezidenta Petra Pavla, označil slova pána Kremlu za kamufláž. „Putin, coby cvičený verbovčik KGB, míchá hrušky s jablky, srovnává nesrovnatelné a hraje hru na hodného a rozumného státníka, který umí přiznat chyby jiných ruských, respektive sovětských vůdců a distancovat se od nich, aby jedním dechem ,nastavil zrcadlo’ prohnilému Západu s obviněním, že teď ty chyby děláme my. Bílá je černá a černá bílá,“ řekl Lidovkám Kolář s tím, že celé je to určeno hlavně k domácí spotřebě.

Exšéf české diplomacie, europoslance a místopředseda ODS Alexandr Vondra pro Lidovky.cz uvedl, že Putin chtěl asi trochu takticky balancovat své generály a propagandisty, kteří v posledních týdnech opakovaně prohlásili, že Praha je v ruském imperiálním tažení dalším možným cílem. „Jiný význam bych tomu nepřikládal. Byl to přeci sám Putin, kdo rozhodl zahájit agresivní a nezákonnou válku proti Ukrajině a tím naplno otevřel dveře pro výroby agresivního ruského imperialismu,“ podotkl.

Tomáš Petříček, který vedl ministerstvo zahraničí v letech 2018 až 2021, zase připomněl, že Putin invazi do Československa označil za chybu i v minulosti. „Může se tím snažit podpořit tvrzení, že Rusko se nevměšuje do vnitřních záležitostí suverénních států. Reálná ruská politika však tomu vůbec neodpovídá,“ uvedl pro Lisovky.cz

Putinovy další výroky navíc podle něho ukazují, že země jako Ukrajinu a další postsovětské země nevnímá jako nezávislé státy, ale jako součást ruského prostoru, do kterého se nemají vměšovat západní státy. „Například podporou ukrajinských obránců nebo integrací těchto zemí do euroatlantických struktur,“ dodal.

Lidovecký místopředseda Jan Bartošek zareagoval na sociálních sítích, kde označil invazi z roku 1968 za zločin. „Odporný zločin, který nás stál 30 let svobody. Ale jak známo, pravda a Putin nikdy nešli ruku v ruce. Lhářům a vrahům nejde věřit ani dobrý den,“ vzkázal.

Putinovy výroky o invazích do Maďarska a Českolovenska zazněly na okraj Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku. To bylo věnováno zejména rozvoji Dálného východu a ekonomickým otázkám.

Slova na adresu Prahy a Budapešti byla jen Putinovou reakcí na připomínku moderátora debaty, který uvedl, že pobaltské země, Česko a Maďarsko obviňují Sovětský svaz z kolonizace. Poté šéf Kremlu označil tyto sovětské intervence za chybu. Nebylo to navíc poprvé. Za invazi se omluvil Sovětský svaz již v prosinci 1989.

Sám Putin se omluvně na adresu vpádu do Československa v srpnu 1968 vyjádřil v roce 2006, když se na Pražském hradě setkal s tehdejším prezidentem Václavem Klausem. „Musím vám říci naprosto otevřeně, že samozřejmě neneseme žádnou právní odpovědnost, ale mravní odpovědnost tady je,“ odpověděl tehdy Putin na dotaz novinářů.