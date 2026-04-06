Zemřel oceňovaný fotograf Vladislav Galgonek. Fotil Havla, Klause i papeže

  17:19aktualizováno  17:19
Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které strávil bezmála 40 let. Olomoucký fotograf a legenda Vladislav Galgonek v pondělí nad ránem zemřel ve věku 79 let. Za měsíc by oslavil své osmdesátiny.
| foto: ČTK

Známý olomoucký fotograf Vladislav Galgonek se dočkal knihy, která celistvě...
Známý olomoucký fotograf Vladislav Galgonek se dočkal knihy, která celistvě...
Známý olomoucký fotograf Vladislav Galgonek se dočkal knihy, která celistvě...
Známý olomoucký fotograf Vladislav Galgonek se dočkal knihy, která celistvě...
13 fotografií

Aby mohl vyfotit co nejlepší záběr, neváhal riskovat. A tak kvůli kombajnům při žních vylezl na stožár vysokého napětí, kde mu hrozil úraz elektrickým proudem. V Olomouci na náměstí zase bez jištění fotografoval opravy Nejsvětější Trojice z lešení, které nebylo nejstabilnější.

Někdejší dlouholetý reportér ČTK byl díky svému mimořádnému profesnímu nasazení posílán na diplomatické mise do zahraničí. A tak v roce 1994 fotografoval ve Vatikánu jmenování Miloslava Vlka kardinálem a v roce 1998 zase doprovázel jako fotoreportér Václava Klause při přijetí u japonského císaře Akihita.

Byl také jediným fotografem, který směl být přítomen audienci Václava Havla u papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu. Svatého otce zachytil v roce 1995 při návštěvě Svatého Kopečku u Olomouce. Tehdy vznikla ikonický a oceňovaný snímek zachycující radost okamžiku, kdy si papež Jan Pavel II. drží hlavu v dlaních, zatímco před ním defilují dívky v sukních.

„A přitom tato fotografie byla dílem náhody. Jen jsem byl na správném místě ve správný čas. A o tom to je,“ svěřil se Galgonek reportérce iDNES.cz při společném setkání s přáteli v oblíbené hospůdce u piva. I když byl pro mnohé vzorem a velkou osobností, zůstával skromný a rozpačitý. „Já nevím, jestli tohle povídání bude někoho zajímat,“ nechápal, proč jsme mu se zatajeným dechem naslouchali a zapisovali si vše, co říkal.

Nedávno se Galgonek kromě výstavy dočkal také knihy z edice Olomoučtí fotografové, jež čerpala z bohatého fotografického fondu Muzea umění Olomouc a která celistvě mapuje Galgonkovu předrevoluční tvorbu z let 1973 až 1989. Díky zpřístupněným archivům ČTK publikace přinesla to nejlepší z pěti tisíc digitalizovaných snímků, jež tvořily podstatnou část zpravodajství československých tištěných médií před sametovou revolucí. Některé z nich doposud nebyly k vidění.

„Galgonkovou každodenní prací bylo najít skrytý příběh v těch nejobyčejnějších situacích a nejméně atraktivních prostředích,“ přibližuje editorka knihy a kurátorka Muzea umění Olomouc Štěpánka Bieleszová. „Atmosféru doby před rokem 1989 se mu podařilo zachytit ve tvářích lidí, které potkával v továrnách, zemědělských družstvech či administrativních provozech,“ dodává.

Fotil povodně i státní návštěvy

Rodák z Českého Těšína na Karvinsku měl k fotografii kladný vztah od dětství, první fotoaparát dostal v šesté třídě základní školy. Zajímal se nejen o focení, ale i o to, jak fotografie vzniká. Absolvoval obor reportážní fotografie na FAMU a obor výtvarná fotografie na Lidové konzervatoři.

První Galgonkovy fotografie pokrývá uhelný prach, kariéru totiž začal v 70. letech v dolech na Ostravsku jako dvorní fotograf průmyslových podniků. V únoru 1973 nastoupil do ČTK. Vypracoval se v předního regionálního fotoreportéra, působil v olomoucké pobočce agentury.

Ve snaze o co nejzajímavější záběr se dokázal dostat na nepřístupná místa a nacházet invenční úhly pohledu. Kombinoval detailní záběry, nadhledy i podhledy, známá byla jeho vášeň pro fotografovaní z letadla nebo průhledy skrze předměty nalezené na místě.

Mezi jeho kolegy jsou známy historky o jeho mimořádném nasazení při hledání ideálního záběru. Při golfovém turnaji, kde chtěl pořídit z podhledu záběr na tehdejšího šéfa ČEZu, jak se rozmachuje k úderu, dostal ránu holí přímo do břicha. Při fotografování zpracování sena zase neváhal vylézt na fukar, který byl právě v chodu, a přitom mu spadl dovnitř drahý objektiv. Neváhal riskovat, aby z fotografií vykřesal to podstatné.

„Jeho know-how bylo založena na kombinaci řemeslné zručnosti a výborné komunikace, neboť k fotografování dokázal přemluvit doslova každého a v Olomouci byl u všech významných událostí,“ přiblížila Bieleszová.

I přes omezení doby, neustálý dohled cenzora a sevřenost fotoreportážního formátu se však Galgonkovi v jeho předrevoluční tvorbě podařilo docílit unikátního rukopisu.

Světem reportážní fotografie silně rezonuje i jeho tvorba po roce 1989. Zachytil řadu mimořádných okamžiků, které byly oceněny na domácích i zahraničních fotografických soutěžích, ať už je to zmíněný záběr na papeže Jana Pavla II. s hlavou v dlaních z roku 1995, nebo osamělý ježek zachycený během ničivých povodní v Olomouci v roce 1997.

Galgonek se zúčastnil mnoha výstav a soutěží v Česku i v zahraničí, zejména se skupinou H 70. Pořádal také autorské výstavy. Za svou práci získal řadu ocenění včetně cen Czech Press Photo. V červnu 2007 obdržel Cenu města Olomouce za rok 2006 v oblasti výtvarné umění, fotografie.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.