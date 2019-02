Vládní čtvrť nemusí být v Letňanech. Úředníci hledají i jiné pozemky

Praha Premiér Andrej Babiš přišel s nápadem vybudovat vládní čtvrť v pražských Letňanech. Tisíce státních úředníků mohou ale nakonec skončit na úplně jiném místě metropole. Úřad pro zastupování státu totiž hledá alternativu k letňanskému umístění této čtvrti. Oslovil soukromníky, kteří mohou státu do 2. dubna nabízet k odprodeji nejen pozemky, ale i dokončené administrativní objekty či chystané developerské projekty.

Varianta výstavby v Letňanech tím ale ze hry venku není. „Stát má o pozemky v Letňanech stále zájem,“ zdůrazňuje mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Úřad popírá, že by hledání dalších možností, kam vládní čtvrť umístit, nějak souviselo s požadavky vedení hlavního města. Jde prý o standardní postup.

„Jednání se zástupci Prahy jsou náročná, ale tento krok byl připravován již před jejich zahájením. Jen zjišťujeme, zda neexistuje jiná varianta,“ vysvětlila generální ředitelka úřadu Kateřina Arajmu, proč úřad oslovuje soukromé subjekty. „Stejný postup zvolil i Nejvyšší kontrolní úřad, když připravoval výstavbu svého nového sídla.“

Ideál? Kousek od metra

Své požadavky na parcely a administrativní objekty zveřejnil úřad na internetových stránkách. Místo pro novou vládní čtvrť by se mělo nacházet ideálně pět až deset minut od stanice metra. Předpokládá se, že v administrativních objektech, které mají mít téměř nulovou spotřebu energie, bude pracovat až deset tisíc úředníků. Ti by se do nich měli přestěhovat nejpozději do roku 2030.

Majetkový úřad v minulosti analyzoval více než 100 tisíc státních a městských parcel v Praze, na nichž by mohla vládní čtvrť vyrůst. Jako jediná vhodná oblast se ukázaly právě Letňany. Pozemky pro výstavbu areálu, jde o 354 tisíc metrů čtverečních, však vlastní Praha. Ta chce výměnou od státu dokončení městského okruhu za 60 miliard korun, odprodej kasáren v Karlíně a převedení budovy Nemocnice Na Bulovce. Dohoda mezi pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) a premiérem Andrejem Babišem (ANO) uzavřena dosud nebyla.

V Centrálním registru administrativních budov bylo loni v dubnu evidováno v Praze 352 budov využívaných státními institucemi. Roční výdaje na jejich provoz a údržbu činily přibližně 1,3 miliardy korun. Za nájem devadesáti budov pro úředníky dal stát zhruba půl miliardy. Podle majetkového úřadu hrozí, že v příštích deseti letech zaplatí stát za kanceláře v hlavním městě kolem 25 miliard korun.

Přibližně polovinu této částky budou tvořit výdaje na provoz a údržbu. Investice do energeticky náročných kanceláří dosáhnou podle podle úřadu 7,6 miliardy a za nájemné stát vydá 4,5 miliardy korun.

„Tato situace není řešitelná jinak než pořízením nových administrativních budov, nejlépe jejich souboru na jednom místě,“ je přesvědčen majetkový úřad. Nový komplex má zabránit zbytečnému plýtvání peněz, sníží výdaje na nájem, výdaje na provoz a údržbu i investice do energeticky náročných budov, v nichž nyní úřady sídlí. O vybudování vládní čtvrti se píše i v programovém prohlášení vlády.

Již dříve majetkový úřad zveřejnil, že výdaje na výstavbu administrativního komplexu se očekávají v hodnotě 10 miliard korun. Z prodeje uvolněných budov by měl stát získat zhruba 7,5 miliardy. Návratnost investice se odhaduje na pět let. V souvislosti s plánem postavit vládní čtvrť navrhl majetkový úřad prodat 33 úřednických budov.

Ještě před rokem a půl se hovořilo o tom, že by vládní čtvrť mohla vzniknout v oblasti Bubny-Zátory v městské části Praha 7. Toto místo, ohraničené stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice, patří mezi ta území v hlavním městě, která se mají dočkat rozvoje.

Holešovice padly

Institut plánování a rozvoje byl přesvědčen, že v Praze není vhodnější umístění pro vládní čtvrť, než jsou právě Holešovice. „Jde o výborně dostupné místo v širším centru Prahy, vede tam metro, tramvaj i mezinárodní železniční trať,“ vypočítával za institut přednosti Adam Švejda.

Později se ale ukázalo, že postavit v lokalitě Bubny-Zátory vládní čtvrť by bylo složité. Podle majetkového úřadu tam pozemky vlastní zhruba čtyřicet různých majitelů a oblast je z větší části pod stavební uzávěrou.