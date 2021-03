Vládní hnutí ANO loni hospodařilo s přebytkem 63,4 milionu korun

Praha Hnutí ANO hospodařilo v loňském roce s přebytkem zhruba 63,4 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na webových stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Celkové výnosy ANO v roce 2020 činily 163,3 milionu korun. Ze státního rozpočtu získalo ANO 132,6 milionu, na činnost politického institutu přispěl hnutí stát dalšími 13,2 miliony korun. Na členských příspěvcích vybralo vládní hnutí 3,4 milionu korun, přes 25,6 milionu korun inkasovalo od dárců.



Loňské náklady ANO vyčíslilo na bezmála 100 milionů. Kampaň do loňských krajských voleb hnutí stála 64 milionů, na senátní kampaň vydalo ANO 11,7 milionu korun. Mzdy vyšly hnutí na zhruba 17,8 milionu korun.

ANO oslovilo Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se žádostí, aby mohlo haléřové dary neidentifikovaných dárců ze svého transparentního účtu posílat jedním hromadným převodem do státního rozpočtu, napsal ve středu server iHNED.cz. Haléřové dary, které lidé posílají s posměšnými nebo hanlivými vzkazy, nyní musí hnutí posílat zpět, pokud odesílatel neuvedl potřebné údaje.

Počty „dárců“ se znásobily poté, co média na tuto praxi upozornila. „Do té doby jsme měli asi dva takové dárce, jeden z nich nám posílal urážky a haléře dva roky. Od chvíle, co o tom média napsala, jsou jich najednou stovky, je to šikanózní,“ řekl serveru manažer ANO Jan Richter.