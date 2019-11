Zdraží tabák i lihoviny. Vládní koalice si ve sněmovně prosadila svou, opoziční poslanci většinou nehlasovali

PRAHA Tabákové výrobky i lihoviny od příštího roku zřejmě podraží. Návrh vlády na zvýšení spotřební daně schválila sněmovna. Zvýší se také poplatek za vklad do katastru nemovitostí z nynějších 1000 korun na 2000 korun. Pojišťovny budou muset v souladu s vládním návrhem zdanit část svých technických rezerv a rezervy budou nově daňově uznatelné jen v menší míře než dosud.

Sněmovna však proti vládnímu návrhu zachovala osvobození od energetické daně u plynu určeného pro vytápění v domovních kotelnách.

Vládní návrh na zvýšení daní nyní dostane k projednání Senát, ale je velmi pravděpodobné, že ho vrátí zpět Sněmovně. Ve Sněmovně jeho projednávání prodlužovaly rozsáhlé kritické projevy opozice, kterou za to vláda obvinila z obstrukcí. Závěrečné hlasování se nakonec uskutečnilo dnes v podvečer. Pro schválení balíčku hlasovalo 96 poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Poslanci ODS a TOP 09 opustili před hlasováním jednací sál, nehlasovali ani poslanci KDU-ČSL.

Vláda návrh na zvýšení spotřební daně obhajuje omezením dopadů účinků návykových látek na zdraví obyvatel. Mezi její argumenty patří i to, že vzhledem k růstu příjmů jsou cigarety i alkohol více dostupné. Opozice ji obviňuje z toho, že jí jde jen o hledání peněz do státního rozpočtu.

V případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzroste spotřební daň z nynějších 57 korun na 64,50 Kč. Unie výrobců lihovin už dříve uvedla, že v takovém případě zdraží láhev o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká.

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly podle návrhu stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun.

Náklad okolo 10 miliard korun

Zdanění části technických rezerv pojišťoven a nová pravidla pro jejich daňovou uznatelnost patřily mezi nejvíc kritizované části vládní předlohy. Nově mají být daňově uznatelné jen do výše, kterou stanoví evropská směrnice Solvency II. Podle dřívějšího vyjádření asociace by šlo o jednorázový náklad kolem deseti miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně argumentuje tím, že ruší nesystémovou výjimku pro jeden sektor, kterou jiný sektor podnikání nemá. Platba bude rozdělena do dvou let. Upozorňovala i na to, že pojišťovny věděly předem, že vláda něco takového navrhne.

Sněmovnou prošlo i zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí na dvojnásobek. Vláda ho obhajuje inflací a vyšší administrativní náročností při správě a ochraně nemovitostí. Opozici se nepodařilo prosadit jeho zachování.

Vládní předloha zavádí osvobození od daně z nemovitostí u ploch, které souvisí s ochranou životního prostředí a ochranou krajinných prvků, tedy například tzv. remízky.

Občanským demokratům se opět nepodařilo prosadit zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Neprošel ani další z jejich návrhů zvýšit hranici pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty z nynějšího milionu na dva miliony korun. Sněmovní většina nepřijala ani různé opoziční návrhy na zvýšení daňových slev na poplatníka.